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Инспекция здравоохранения не нашла нарушений в Елгавском детдоме

www.lsm.lv 29.04.2017. 14:10   Печатать
Инспекция здравоохранения провела проверку в детском доме Елгавы, где эксперты общества Bērni bērniem ("Дети детям") обнаружили возможные нарушения. Результат - проступки персонала выявлены не были, пишет Rus.LSM.lv.

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В серии публикаций "Дети системы" сообщалось об опасениях экспертов, которые заметили, что одним из способов запугивания и наказания воспитанников детских домов является отправка в психоневрологические лечебницы, а также обнаружили несоответствия в медицинских картах и делах детей.

 

На основании этих показаний Инспекция здравоохранения проверила, соблюдаются ли правила гигиены и ухода за здоровьем в Центре социального ухода для детей Елгавы."Медицинская документация была в порядке и соответствовала всем требованиям нормативных актов", - отметила пресс-секретарь Инспекции здравоохранения Инета Миглане, заявив, что указанные в заявлении факты не подтвердились.

 

В Инспекции, впрочем, соглашаются, что могли быть неточности в оказании услуг, поскольку сам детдом неоднократно указывал на частую смену медсестер.

 

В Инспекции здравоохранения проверили и подозрения о возможной необоснованной отправке елгавских детдомовцев в психоневрологические лечебницы. Эта проверка тоже не выявила никаких нарушений.

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