В серии публикаций "Дети системы" сообщалось об опасениях экспертов, которые заметили, что одним из способов запугивания и наказания воспитанников детских домов является отправка в психоневрологические лечебницы, а также обнаружили несоответствия в медицинских картах и делах детей.

На основании этих показаний Инспекция здравоохранения проверила, соблюдаются ли правила гигиены и ухода за здоровьем в Центре социального ухода для детей Елгавы."Медицинская документация была в порядке и соответствовала всем требованиям нормативных актов", - отметила пресс-секретарь Инспекции здравоохранения Инета Миглане, заявив, что указанные в заявлении факты не подтвердились.

В Инспекции, впрочем, соглашаются, что могли быть неточности в оказании услуг, поскольку сам детдом неоднократно указывал на частую смену медсестер.

В Инспекции здравоохранения проверили и подозрения о возможной необоснованной отправке елгавских детдомовцев в психоневрологические лечебницы. Эта проверка тоже не выявила никаких нарушений.