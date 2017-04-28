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Елгава получила большой герб города

www.jelgava.lv 28.04.2017. 19:12   Печатать
27 апреля в Латвийском государственном президентском дворце состоялось торжественное вручение утвержденного Государственной комиссией по геральдике большого герба Елгавы. Претендовать на второй большой герб в Латвии наряду со столицей Елгава смогла, благодаря своей исторической роли в период Курляндского и Земгальского герцогства.

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«Каждое самоуправление желает оставить свой знак идентичности в истории государства, в свою очередь, герб - это знак идентичности, показывающий особенности каждого географического места, его характер и жизнеспособность. С помощью этого знака каждое место рассказывает о себе», - отметил, обращаясь к гостям мероприятия президент Латвии Раймонд Вейонис, и добавил, что для Елгавы это особо важный праздник. Утвержденный герб не только поможет сохранить и содержать геральдическое наследие города, но и подчеркнуть значение нашего города в общей истории и культуре Латвии.


В момент торжественной передачи удостоверяющих документов перед собравшимися выступил Елгавский театр Адолфа Алунана. Елгавчане ознакомили гостей со своим городом с помощью музыкального представления - трех песен из известного мюзикла «Тобаго»


Утверждениые комиссией по геральдике и подписанные президентом гербы на праздничном мероприятии получили семь волостей, два края и один город. Авторами большого герба Елгавы являются художники Илзе Либиете и Юрий Иванов.

 

 

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Комментарии:

Придурок 28.04.2017. 20:22:49
Какое счастье!

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