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Подписан договор о реконструкции Государственной гимназии

Кристиана Кузьмина 28.04.2017. 15:23   Печатать
В пятницу еще раз была открыта Елгавская государственная гимназия, чтобы в ее зале дать зеленый свет началу перестройки и обновлению здания. В торжественный момент договор подписали председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш и председатель правления полного общества RERE Būve1 Валдис Кокс, выразив обоюдное доверие и готовность к реализации поставленной цели

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Хотя поначалу в реализации задумки возникли препятствия, и здание гимназии пустовало целый год в то время как учащимся приходилось осваивать знания в Елгавском дворце, время сомнений миновало и вскоре меча стоимостью более 8 млн. евро станет реальностью.

 

Директор Елгавской государственной гимназии Инесе Бандениеце перед торжественным подписанием договора поделилась историческими фактами об учебном заведении, у присутствующих также была возможность посмотреть сюжет о школьных помещениях, у которых, бесспорно, имеется душа. Надо добавить, что зданию, построенному в 1938 году, присвоен статус памятника архитектуры, потому особенно важно, чтобы в новом проекте была объединена идея современных учебных помещений и сохранения исторической ценности здания.


Председатель городской думы, обращаясь к директору гимназии и присутствующим, отметил: «Самое важное - добиться, чтобы школьники, вернувшись сюда, чувствовали себя удобно и могли легко продолжать учебу. С учетом того, что Елгава уже издавна является городом культуры, науки и экономического развития, наша обязанность - обеспечить школьникам такие условия. Я рад, что наконец начата реализация этого проекта».


В Кокс присоединился к сказанному А.Равиньшем, выразив благодарность за возможность реализовать этот проект, добавив, что у полного общества RERE Būve 1 имеется богатый опыт в похожих проектах - с его помощью скоро будет восстановлен Рижский французский лицей, а в списке проведенных работ - строительство Национальной библиотеки и реконструкция Рижской восточной клинической университетской больницы. Надо добавить, что работы по реконструкции начнутся после получения строительного разрешения, и фирма обязалась информировать о ходе реализации проекта.

Расположить последовательности

Комментарии:

V.L. 28.04.2017. 17:45:40
Наконец сторговались! От минимального предложения подняли стоимость реконструкции гимназии почти на миллион евро. Теперь можно подписать, денег хватит всем!
Aleks 28.04.2017. 17:12:13
А Maxima в Золитуде не их ббъект????

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