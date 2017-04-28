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Неделя русской культуры в Елгаве

novaja.lv 28.04.2017. 11:47   Печатать
С 8 по 12 мая в Елгаве пройдет Неделя русской культуры, часть мероприятий которой будет посвящена 25-летнему юбилею Елгавского русского общества «Исток».

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Неделя русской культуры откроется 8 мая в 17.00 в Управлении общественной интеграции (ул. Сармас, 4) выставкой «Елгавскому русскому обществу «Исток» - 25». На выставке будут представлены и наиболее яркие исторические моменты из жизни общества, и фотоколлажи о работе «Истока» за четверть века. Желающие смогут осмотреть выставку до 19 мая в рабочее время Управления общественной интеграции.


10 мая в 17.00 в Елгавском музее истории и искусства Г.Элиаса состоится показ мод «Павлопосадские и ивановские платки». Мероприятие будут вести мастера народного творчества, авторы интерактивных программ, участники ганзейского движения (сохранение и развитие культурного наследия) Владимир и Вера Мелиховы (Россия).

 

Параллельно в музее будет организована однодневная выставка «Русская красавица-матрешка». Выставку представляет мастер по художественной росписи Ольга Гусева из Пскова. Художница расскажет о технике росписи матрешек, о значении использования разных цветов в орнаменте и о разнообразии матрешек в зависимости от мест их изготовления. Отметим, что с матрешками О.Гусевой и самой художницей многие елгавчане уже знакомы по прошлогодней выставке матрешек, проходившей в июне в Управлении общественной интеграции. Жители города, пропустившие ту выставку, смогут ознакомиться с коллекцией очаровательных матрешек, расписанных О.Гусевой, 10 мая в музее Г.Элиаса.


Неделя русской культуры завершится 11 мая в Большом зале Елгавского дома культуры концертом в честь 25-летия общества «Исток». Начало концерта - в 18.00. На нем выступят ансамбль «Славяночка» Елгавского русского общества «Исток» (художественный руководитель Эрика Богданова), детско-юношеский хор «Звонница» Елгавской 2-й основной школы (художественный руководитель Елена Вавилова), женский вокальный ансамбль «Ивушки» из Олайне (художественный руководитель Ольга Зуевич), солистки Екатерина Ивановская и Ариадна Петрищева, дуэт аккордеонистов Анта Пуките и Дарья Гришина, а также гости из Пскова - ансамбль «Сказ» Виталия Румянцева (художественный руководитель Константин Абабков).


Билет на концерт стоит 2 евро. Приобрести билеты можно в Елгавском русском обществе «Исток» (ул. Сармас, 4) в рабочее время Управления общественной интеграции, а в день концерта - с 14.00 в фойе Дома культуры. Дополнительная информация - по телефону 26034332.


На протяжении всей недели, с 8 по 12 мая, в бистро Silva (ул. Дриксас, 9) желающие смогут отведать блюда русской национальной кухни.


Мероприятия организует общество «Исток» в сотрудничестве с Управлением общественной интеграции при поддержке Елгавской городской думы, учреждения самоуправления Kultūra, музея истории и искусства Г.Элиаса и бистро Silva.

Расположить последовательности

Комментарии:

Ариана Родионовна 28.04.2017. 15:03:32
Фотографии про жизнь, матрешки и платки, концерт и даже блюда.
Совет - в следующий раз будьте точнее - это дни русского фольклора.
Не надо моську слоном называть, скромнее нужно быть.

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