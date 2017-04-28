На выставке представлены два вида вееров - plié (фр.) и brisé (фр.). Выставку в музее Г.Элиаса открыл музыкальным приветствием хор Vīzija, и надо отметить, что музыка резонировала с экспозицией ярких женских украшений. От пастельных тонов до ночной тьмы, приземленные в своей простоте и расписанные фривольными историческими сюжетами и цветочными орнаментами... маленькие и большие, но все они сделаны человеческими руками - коллекция вееров на выставке действительно впечатляет.

С этим согласилась и заместитель председателя Елгавской городской думы Рита Вецтиране, которая выразила благодарность за то, что в Елгаве можно осмотреть столь уникальную белорусскую выставку и, в первую очередь, поблагодарила Елену Денис - главную хранительницу собрания экспонатов Белорусского музея «Замковый комплекс «Мир»» (Мирский замок), приехавшую, чтобы рассказать о музее и его коллекции.



Мирский замок после реконструкции был открыт в 2011 году и поначалу коллекция вееров пополнялась медленно, однако в экспозиции хранились несколько десятков роскошных вещиц, заслуживших внимание представительниц прекрасного пола в 18 веке, что и послужило началом индустрии производства вееров. К сожалению, чтобы в то время изготовить уникальную безделицу, служившую символом роскошной жизни и принадлежности к элите общества, пришлось пострадать павлинам, перья которых были «писком» тогдашней моды. Дамы высшего света пользовались веерами, как своеобразной азбукой Морзе. К примеру, бросила на пол - значит, прощай, навсегда. Особые жесты и повороты позволяли передать до 50 посланий.



Веера производят и в наши дни, но намного проще и промышленным способом, однако назначение самого предмета не слишком изменилось. Правда, его гораздо реже используют в быту, но веер не утратил актуальности в кругу художников, особенно в странах Латинской Америки, Испании и еще ряде государств. М.Каупере отметила, что в Латвии было бы очень непросто создать столь масштабную выставку, ибо в нашей стране мода на веера была не столь распространена и сохранилось их мало.



Выставку вееров в музее истории и искусств Г.Элиаса можно осмотреть до конца июля. Вход бесплатный.