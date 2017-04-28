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В начале мая, наконец, немного потеплеет

novaja.lv 28.04.2017. 08:52   Печатать
В предстоящие выходные Латвию накроет еще один циклон с порывистым ветром и затяжным дождем, а в первые дни мая наступит долгожданное потепление. Правда, постепенное, так как почти всю следующую неделю будет доминировать ветер северных направлений, не обойдется и без дождей, и дневная температура воздуха в первой половине недели еще не превысит +10+13 градусов.

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По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 28 апреля, в Елгаве с утра ожидается солнечная, а во второй половине дня преимущественно пасмурная, но довольно теплая погода. При слабом восточном ветерке днем воздух прогреется до +12 градусов. К вечеру ветер сменит направление на северо-восточное и, начиная с восточных районов, Латвию накроет обширная зона осадков. В Земгале и Елгаве лить начнет ближе к полуночи.

 

Субботний день обещает быть холодным, дождливым и ненастным. Северо-восточный ветер усилится и будет дуть порывами до 8-12 м/сек. Столбик термометра не поднимется выше отметки +6+8 градусов. Дождь в Елгаве прекратится только вечером. Прохладно будет и в воскресенье - синоптики прогнозируют умеренный, а временами порывистый ветер переменных направлений; днем ожидается облачная, с прояснениями, погода с температурой воздуха +7+9 градусов. Местами возможен кратковременный дождь. Вечером небо постепенно прояснится, и в ночь на 1 мая ожидаются заморозки до -3 градусов.

 

Первый день мая обещает быть солнечным и сравнительно теплым. При слабом северном ветре воздух прогреется до +10+12 градусов. Во вторник будет на градус -два теплее, облачность повысится, временами возможен кратковременный дождь. В среду тоже ожидаются кратковременные дожди, а столбик термометра поднимется до отметки +11 градусов.

 

Во второй половине новой недели, согласно нынешним прогнозам, дневная температура воздуха повысится до +16 градусов. Ночная температура воздуха на следующей неделе будет держаться в пределах +3+7 градусов.

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