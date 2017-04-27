Напомним, что Елгавская городская строительная управа 17 февраля этого года выдала строительное разрешение ООО Auras centrs на реализацию идеи строительства магазина по ул.Цукура,2. С заявлениями остановить строительство магазина Depo в городскую думу обратились общества Jelgavas attīstībai и Direct Impact, а также Янис Вайтс, жители и владельцы недвижимости по ул Цукура, Вецо Стрелниеку и Пелду. Во всех трех групповых заявлениях оспаривалась законность выданного строительного разрешения.



В решении Думы, в котором выданное строительной управой разрешение на строительство оставлено в силе, дано обширное пояснение и указанные в заявлениях аргументы признаны необоснованными. С текстами решения можно ознакомиться на: http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sedes/domes-sedes/



В четверг на заседание думы из 15 депутатов явились 12 - Андрис Томашунс («Единство») находится в Ирландии, куда отправился на «Дни Земгале в Ирландии 2017», Сергей Столяров («Согласие») по неофициальной информации отправился по рабочим делам за пределы Латвии, в свою очередь, о причинах отсутствия Яниса Бацанса («Латвийское объединение регионов») неизвестно.



За то, чтобы выданное строительное разрешение оставить в силе, проголосовали 7 депутатов. Против голосовали депутаты Минтаут Бушкевиц (он живет на ул.Цукура), Роберт Шлегелмилхс, Ивар Яковелс, Валентин Григорьев и Саулведис Шалаев.

Интересно, что почти одновременно с голосованием Думы в профиле Facebook Елгавского отделения Латвийского объединения регионов появилась оплаченная запись, что состоялось голосование, и оба депутата этой партии С.Шалаев и Я.Бацанс проголосовали против строительства Depo на берегу Лиелупе. Скорее всего, публикация была подготовлена заранее, не зная, что Я.Бацанс не явится на заседание думы. Не соответствует действительности и сказанное в этом сообщении, что представители конкретной партии уже первоначально возражали против идеи строительства Depo.

Согласно протоколу заседания думы от 24 июля 2014 года, в принятии решения об утверждении локального планирования для ул.Цукура, позволявшего строить там магазин, участвовали 11 депутатов, из которых 9 проголосовали «за», а двое - Дайнис Лиепиньш (Я.Бацанс пришел на его место позднее - после выборов в Сейм) и С.Шалаев воздержались.

На заседании думы, призывая голосовать за оставление решения Стройуправы в силе, представитель развития проекта Depo отметил, что запрещая строительство магазина, местные власти покажут, что не соблюдают ими же принятые нормативные акты, вдобавок это будет негативный сигнал для инвесторов, что существенно снизит доверие к Елгаве.



Похожая проблема с решением самоуправления и протестами жителей возникла и в Калнциемсе в связи со строительством завода по переработке аккумуляторов. Жители, оспаривая выданное строительное разрешение, прошли все судебные институции, и всюду решение краевого самоуправления было признано законным.



Если оглянуться на похожие прецеденты, возникавшие в разных странах мира, нельзя исключить возможности, что застройщики могут подать на самоуправление в суд за торможение проекта и взыскать сумму убытков, которая обычно исчисляется миллионами. В случае Елгавы застройщик уже вложил в проект Depo 5 млн. евро, и при остановке проекта нельзя исключать, что как минимум вложенную сумму он захочет вернуть через суд. Надо добавить,что общий бюджет городского самоуправления на этот год составляет неполные 62 млн.евро.