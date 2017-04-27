-В марте 1991 года в Риге была создана Русская община Латвии (РОЛ) под руководством Эдуарда Смехова. Это было трудное, непонятное для всех людей время, повсюду сокращали работников на предприятиях, закрывались фабрики, заводы, государственные учреждения, театры. Поэтому люди хотели как-то быть вместе, у них начало развиваться национальное самосознание, стали создавать национальные общества - как политические, так и культурные, чтобы сохранить свои язык, культуру, быт, праздники.



Мы с Новиковой Нинель, Рябовым Михаилом, Кульчицким Виталием были учредителями в рижской общине, а затем нам было предложено образовать русское общество в Елгаве. Так в 1992 году, 14 мая, в бывшем елгавском клубе железнодорожников состоялось 1-е учредительное собрание жителей Елгавы, в основном русскоязычных. На этом собрании руководителем общины избрали Раису Козаченко, а секретарем - Михаила Рябова.



В последние три года на посту руководителя общества Раису Козаченко сменила молодая и энергичная Снежана Зеновьева. О проделанной «Истоком» работе за 25 лет, проведенных мероприятиях, привлечении молодежи, а также приближающейся Неделе русской культуры в Елгаве читайте в новом номере газеты.

Как политики выполняли свои обещания?

Приближается июнь - время выборов самоуправлений, которых ждут и жители, и нынешние депутаты Елгавской думы. На прошлой неделе в гостинице Zemgale состоялась организованная порталом jelgavniekiem.lv и «Новой газетой» политическая дискуссия, в которой участвовали представители трех партий Елгавской городской думы от позиции - Вилис Левченок (Союз «зеленых» и крестьян, ZZS), Айгар Рублис («Единство», Vienotība) и Юрий Стродс («Национальное объединение») и представитель оппозиционной партии «Региональный альянс» (теперь она называется «Объединение регионов», Reģionu apvienība) Саулведис Шалаев. Представленная в Думе партия «Согласие», к сожалению, не нашла возможности явиться на дискуссию, чтобы отчитаться о сделанном перед своими избирателями.



Во время дискуссиии ее участникам были заданы вопросы, касающиеся конкретных обещаний. В верхней части списка эффективности - партия «Единство», давшая избирателям 32 обещания, из которых выполнила 26.



На вопрос, каким образом удастся обеспечить квартирами самоуправления молодых специалистов, учитывая ограниченный фонд муниципального жилья, А.Рублис ответил, что в настоящее время в собственности самоуправления имеются 1239 квартир, из которых свободны 102. В данный момент их ремонтируют, а в очереди претендентов на жилье ждут шесть специалистов, потому в настоящее время проблем с обеспечением специалистов жильем нет. Однако депутат отметил, что жилищный вопрос надо будет решать и скорее всего придется строить многоквартирный дом.



В новой предвыборной программе «Единство» обещает отменить ограничение количества поездок тем группам жителей, которые пользуются общественным транспортом по льготным ценам.



Партия СЗК на предыдущих выборах дала 48 обещаний, из которых выполнила 31. У «Согласия» показатели, соответственно, 34 и 11. Меньше всего - лишь 7 из 34 данных обещаний - удалось реализовать «Объединению регионов». Правда С.Шалаев с этой цифрой не согласился, утверждая, что выполнены как минимум 11. Полностью статью читайте в номере газеты.