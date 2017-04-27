Во время праздника можно будет продегустировать закуски, приготовленные учащимися Елгавской средней школы ремесел, осмотреть выставку скульптур «Золотые руки», созданную воспитанниками художественной студии Mansards, а также выставку художественных работ «Елгавский пейзаж». Руководитель художественной студии Райтис Юнкерс увековечит происходящее в своей картине. Кроме того, посетители праздника смогут ознакомиться с содержимым особой библиотечной полочки «Читатель дарит читателю» и, возможно, найти для себя полезную книгу.



«Праздник белой скатерти» еще сравнительно молодой (его история ведет отсчет с 2015 года), однако жителям Латвии он пришелся по душе и с каждым годом становится все более масштабным. Это неофициальное мероприятие уже становится традицией празднования 4 мая - Дня принятия Декларации о независимости Латвии. «Праздник белой скатерти» объединяет всех жителей за единым столом с семьей, друзьями, коллегами, соседями или в любом другом кругу, за которым чествуют свое государство, почитают отважных государственных деятелей, всех тех, кто помог его защитить, и тех, кто 100 лет назад объединил латышский народ на пути к независимому государству.



Праздник продолжится на острове Паста. 4 мая в 17.00 жителей Елгавы приглашают на праздничный концерт «Я тебе свою песню даю» (Es tev savu dziesmu dodu). В концерте примут участие: солисты Анце Краузе и Даумант Калниньш, хоры Balti, Mītava, Līga, Tik un tā, Riti, Zemgale, Re kā, танцевальные коллективы - ансамбль народного танца Lielupe, рижский танцевальный ансамбль Pērle, а также инструментальная группа под руководством Р.Ашманиса. Художественный руководитель концерта - Э.Витолс. Вход на концерт бесплатный.



В этом году, открывая празднования в честь столетия государства, 4 мая состоится масштабная акция под названием «Обними Латвию», организованная Министерством внутренних дел в сотрудничестве с Бюро 100-летнего юбилея Латвийского государства от Министерства культуры, организациями Latvijas mazpulki и Jaunsardze и латвийскими самоуправлениями. В рамках акции планируется посадить вокруг Латвии сотню дубов, символизирующих стражей духовности Латвии. Акция, в рамках которой по всей длине границы Латвии встретятся руки и сила духа ее жителей, направлена на укрепление чувства единства и принадлежности народа Латвии.



4 мая вдоль латвийской границы на территории 45 самоуправлений будут высажены дубы, которые будут отмечены особым знаком. Запланированные места посадки дубов уже отмечены на интерактивной карте в Интернете. Организаторы акции «Обними Латвию» приглашают жителей принять участие в данном мероприятии, чтобы почтить память своих предков.

Принять участие в акции и отметить на интерактивной карте посаженный к 100-летию Латвии дуб может любой желающий. Саженец нужно сфотографировать и отправить фото и координаты создателям карты. С целью привлечения внимания общества организаторы акции призывают документировать процесс посадки дуба, создавая фото-, аудио- и видеоистории, и делиться своим опытом в социальных сетях, отмечая хештегами #ApskaujLatviju и #LV100.