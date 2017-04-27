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Конкуренция на депутатские кресла в Елгаве снизилась

Инга Карлинская 27.04.2017. 09:58   Печатать
В Елгаве на выборы самоуправления, которые состоятся 3 июня, поданы 8 списков - на один меньше, нежели на предыдущих выборах четыре года назад. Конкуренция на 15 депутатских мест в нашем городе тоже снизилась - если четыре года назад на депутатские кресла претендовали 137 человек, то сейчас -111, или примерно 7,4 человека на одно кресло.

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На участие в предстоящих выборах подали заявки уже представленные в нашем самоуправлении партии - Союз Зеленых и крестьян (СЗК), «Согласие», «Единство», «Национальное объединение» и «Латвийское объединение регионов», а также две новые политические силы - KPV LV или партия Артуса Кайминьша и Gods kalpot mūsu Latvijai (GKML) («Честь служить нашей Латвии», руководителем которой является Андрей Пожарнов. В Елгавскую думу надеется попасть и Социалистическая партия Латвии (СПЛ), которую долгие годы возглавлял Альфред Рубикс и представители которой ранее стартовали в списке «Согласия».


Лидерами списков в Елгаве являются Айгар Рублис («Единство»), Юрис Стродс («Национальное объединение», Андрис Равиньш (СЗК), Ивар Яковелс («Согласие»), Гунар Курлович («Латвийское объединение регионов»), Александр Петров (СПЛ), Мартиньш Вадзис (GKML) и Лаурис Зивертс (KPV LV).


Из всех кандидатов 77 человек или около 70% - мужчины, а наиболее широко распространенный возраст кандидатов в депутаты - 31-40 лет (31 человек или 27,9%), что указывает на желание молодого поколения заниматься политикой. Для сравнения, на выборах в 2013 году в Елгаве наиболее широко была представлена возрастная группа 51-60 лет - 28,47% от общего количества кандидатов. В этом году в думу баллотируются лишь 18,9% кандидатов этого возраста. Самый молодой кандидат в списках - студент Эмилс Муйжниекс от «Единства» (21 год), а самый пожилой - пенсионер Александр Глушнев от СПЛ (79 лет). Национальность латыш (ка) в списках указали 86 кандидатов, русский - 9, поляк -2, белорус -2, чех -1, литовец -1, а 10 кандидатов национальность не указали.


97 кандидатов живут в Елгаве, 4-в Риге, 3 -в Елгавском крае, по 2- в Озолниекском и Добельском краях, по одному- в Бауском, Олайнском и Кулдигском краях.


В следующем месяце мы подробнее ознакомим наших читателей со всеми списками и кандидатами в депутаты не только в Елгаве, но и в Елгавском и Озолниекском краях, чтобы идя на выборы, определиться, кто заслужил, а кто не заслужил мандата доверия на защиту интересов жителей в самоуправлении. Пройдут также несколько политических дискуссий, с первой из которых мы ознакомим читателей уже в завтрашнем номере газеты.

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Комментарии:

bigmazi 27.04.2017. 15:42:30
все они придут и уйдут . проходимцы . не верю никому .
27.04.2017. 10:26:00
В принципе до сих пор все были как единая партия, решали и делили все вместе а разделение на партий лишь фикция.

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