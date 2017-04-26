Награды на конкурсе получили две воспитанницы Елгавской школы ремесел - будущий мастер по пошиву одежды Элина Скринджевска (золотую медаль) и будущий парикмахер Анастасия Боброва (серебряную медаль). Двое из лауреатов являются учащимися Елгавского техникума - Марис Ресте (на фото) завоевал серебряную медаль среди облицовщиков, а Виктор Румянцев - бронзовую медаль среди разработчиков web -страничек.



В течение двух дней 90 конкурсантов из 30 латвийских учреждений профессионального образования выполняли разные задания, демонстрируя свои умения и их соответствие рынку труда. Конкурс проводился в выставочном зале на Кипсале. За время конкурса его участники для выполнения заданий израсходовали 600 облицовочных плиток для стен, 15 метров ткани, 12 манекенов голов с искусственными волосами, 820 метров монтажных проводов и другие материалы.

Важно, что участники конкурса, занявшие призовые места, продолжат бороться за возможность представлять Латвию на международных конкурсах мастерства EuroSkills и WorldSkills, информирует директор Государственного агентства развития образования Дита Трайдас.