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Полиция задержала преступную группировку, угонявшую в Латвии автомобили

Delfi 26.04.2017. 18:03   Печатать
В апреле Государственная полиция завершила расследование уголовного дела по факту угона машин, который совершала группа лиц. Дело передано в прокуратуру для начала уголовного преследования.

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22 февраля этого года Управления расследования уголовных преступлений получило информацию, что в Кенгарагсе угнан автомобиль Honda Accord. Стражи порядка выяснили, что угонщики отправились в сторону Елгавы. Совместно с сотрудниками Земгальского регионального управления Государственной полиции, в Елгаве полицейским удалось задержать подозреваемых - трех мужчин. Двое из них находились в сопровождающей машине, чтобы предупреждать третьего соучастника о возможной облаве.

 

С момента угона до задержания прошел час. К тому же законный владелец машины узнал об угоне только после звонка полиции. По имеющейся в распоряжении полиции информации, угнанный автомобиль предполагалось реализовать в Литве.

 

В преступную группировку входили двое граждан Латвии - мужчины 1989 г.р. и 1991 г.р. и гражданин Литвы 1967 г.р. ранее все они уже были судимы за аналогичные преступления - причем угоны совершались как на территории Латвии, так и за ее пределами.

 

Все трое арестованы, против подозреваемых начат уголовный процесс по статье "кража в крупных объемах, совершенная группой лиц". Закон предусматривает за подобное преступное деяние наказание в виде лишения свободы сроком от двух до десяти лет.

 

Материалы дела переданы в Прокуратуру для начала уголовного преследования.

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