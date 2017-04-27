В настоящее время резерв Национальных вооруженных сил (НВС) состоит из бывших военнослужащих профессиональной армии и Земессардзе. На учете НВС состоят около 7000 солдат запаса, а до 2018 года Минобороны планирует обучить еще 3000 резервистов.

Как отмечает министерство, чтобы увеличить число резервистов, нужно дать возможность гражданам добровольно проходить обучение и вступать в резерв НВС. Поправки к закону гласят, что любой гражданин страны, достигший возраста 18 лет, в удобное для себя время, например, во время отпуска, может пройти обучение и вступить в резерв. В резерв по достижении 18 лет будут зачисляться и яунсарги, которые успешно освоили курс обучения и принесли присягу.

Поправки к закону еще предстоит утвердить Сейму.