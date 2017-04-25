В настоящее время в Латвии проживают более 5 тысяч человек, участвовавших в ликвидации последствий Чернобыльской трагедии, и более 3 тысячи из них -инвалиды. К сожалению, количество тех ликвидаторов, кто способен прийти на памятные мероприятия, с каждым годом снижается, но это не умаляет силы и значения памяти - каждый согласится с тем, что подобная ситуация не должна повториться.



Обращаясь к присутствующим, председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш сказал, что аварии случались и будут случаться и впредь, но важно, чтобы в нынешнюю эпоху развитых технологий мы были способны мобилизоваться и понять причины катастроф. «В настоящее время в мире аварии и трагедии происходят ежемоментно и оставляют нестираемые отпечатки в жизнях и судьбах людей, но между всеми этими событиями нельзя ставить знак равенства, ибо у каждой трагедии свои причины - это может быть техническая проблема, природная сихия или человеческое зло. Нередко у каждого события есть свое имя и фамилия, но самое важное -извлекать из всего этого уроки», - отметил мэр города.



В прошлом году на аналогичном памятном мероприятии ликвидаторам последствий Чернобыльской аварии вручали памятные значки, а на этот раз чествовали двух активистов - людей, которые не жалея сил, добрыми мыслями и делами поддерживали пострадавших в Чернобыльской катастрофе. Особый значок почета получили председатели Елгавской и Озолниекской краевых дум Зиедонис Цауне и Петерис Велецкис. Оба выразили благодарность ликвидаторам аварии и Союзу «Чернобыль» за высокую оценку их работы. П.Велецкис выразил радость, что сегодня снова задумались о значении в обществе гражданской обороны: «Очень важно, что мы снова понимаем, что о своей безопасности должны заботиться сами, и это наша ответственность».



С благодарственной речью к ликвидаторам аварии обратился и первый секретарь посольства Украины в Латвии Руслан Цеков, который подтвердил, что Украина никогда не забудет помощи, оказанной Латвией и другими соседними государствами. Он также сообщил, что в прошлом году на Чернобыльской АЭС завершилось строительство еще одного саркофага, чтобы в окружающую среду попадало повозможности меньше радиоактивного загрязнения, однако отметил, что работ, связанных с ликвидацией последствий аварии, еще много и они продолжаются. Чтобы придать памятному мероприятию более светлые тона, перед собравшимися с музыкальным приветствием выступила группа Sparkling five.