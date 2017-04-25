На перекрестке улиц Рупниецибас и Вигриежу ограничат движение
В связи с работами по реконструкции участка улицы Рупниецибас с 26 апреля по 12 мая будет закрыта часть перекрестка ул. Рупниецибас и ул.Вигриежу, а двухстороннее движение организовано по двум суженным полосам. Максимальная разрешенная скорость движения в зоне работ - 30 км/ч.
Выезды с ул.Вигриежу на улицу Рупниецибас закрыты с двух сторон, для объезда можно использовать окрестные улицы. Общественный транспорт закрытый участок улицы Вигриежу будет объезжать по ул.Терветес, Кастаню, Вигриежу и Рупниецибас.
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