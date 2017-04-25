На перекрестке улиц Рупниецибас и Вигриежу ограничат движение

В связи с работами по реконструкции участка улицы Рупниецибас с 26 апреля по 12 мая будет закрыта часть перекрестка ул. Рупниецибас и ул.Вигриежу, а двухстороннее движение организовано по двум суженным полосам. Максимальная разрешенная скорость движения в зоне работ - 30 км/ч.