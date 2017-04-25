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Пьяный водитель в Калнциемсе совершил ДТП и сбежал

Марианна Вагале 25.04.2017. 11:45   Печатать
Суровые наказания за управление автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увы, не снижают количество водителей, садящихся за руль в состоянии «не способен стоять». Один из таких «героев» ночью 25 апреля совершил аварию в Калнциемсе

Как отметила главный специалист Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце, у мужчины 1993 года рождения, который 25 апреля около 2.30 во дворе дома по ул.Драудзибас в Калнцемсе на автомашине Mazda 323 F врезался в припаркованную автомашину KIA Sportage и с места происшествия сбежал, было констатировано не только алкогольное опьянение (1,60 промилле), но и отсутствие водительских прав.


В ночь на 24 апреля сотрудники полиции остановили на ул.Дзирнаву автомобиль Opel Omega, которым управлял мужчина 1994 года рождения. Проверка показала, что водитель нетрезв (1,3064 промилле).


В свою очередь на ул.Ганибу 24 апреля в 10.32 сотрудники полиции прервали поездку пьяного водителя BMW523. У мужчины 1984 года рождения алкометр показал на выдохе 3,33 промилле.

 

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