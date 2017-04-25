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Во время первомайской эстафеты перекроют движение

Марианна Вагале 25.04.2017. 10:23   Печатать
1 мая в центре города учащиеся елгавских школ и энтузиасты бега будут состязаться в традиционной первомайской эстафете. Сбор участников состязаний на площади Герцога Екаба в 10.00, начало забегов - в 11.00. Во время соревнований на участке улицы Лиела от ул.Академияс до ул.Пулквежа Бриежа будет перекрыто транспортное движение

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Как и в предыдущие годы, первомайская эстафета на улице Лиела будет состоять из 8 этапов: от ул.Узварас до ул.Католю; от ул.Католю до ул.Паста; от ул.Паста до ул.Матера; от ул.Матера до ул.Петера; от ул.Петера до ул.Матера; от ул.Матера до ул.Паста; от ул.Паста до ул.Католю; от ул.Католю до ул.Узварас. Состязания школ будут проводиться среди девочек и мальчиков в четырех возрастных группах: 4-5 классы (4+4), 6-7 классы (8+8); 8-9 классы (8+8) и 10-12 классы (8+8). В забеге 4-5 классов девочки и мальчики стартуют вместе (по 4 мальчика и 4 девочки в команде). В остальных возрастных группах команды юношей и девушек стартуют раздельно (по 8 человек).

 

По информации Елгавского центра спортивного сервиса, в общей группе может стартовать любой желающий (состав команды -8 участников, из которых как минимум 2 женщины).


Елгавский автобусный парк сообщает, что в связи с уличной эстафетой 1 мая с 10.50 до 11.45 будет закрыто движение общественного транспорта на участке улицы Лиела от ул.Академияс до ул. Пулквежа Бриежа в обоих направлениях. В указанный период времени будут закрыты автобусные остановки «Центр» и «ул.Матера» на улице Лиела в обоих направлениях. Общественный транспорт в это время будет курсировать в объезд.


Автобусы 1 и 19 маршрутов, направляющиеся в сторону Добеле, закрытый участок улицы Лиела объедут по бульвару Чаксте - ул.Райня - О.Калпака - ул.Лиела и затем продолжат движение по обычному маршруту. Автобусы 15 и 18 маршрутов, направляющиеся в сторону Парлиелупе, закрытый участок ул.Лиела объедут по вышеуказанным улицам, но в противоположном направлении.


Рейсы 1 маршрута в 11.00 в направлении от «Центра» в Озолниекскую школу и 9 маршрута в 11.00 в направлении от «Центра» в Ане будут начинаться от автобусной остановки ЛСУ на ул.Лиела.


Рейс 2 маршрута из Свете в Тетеле в 11.05 будет выполняться в объезд по ул.Райня -бульвару Чаксте - ул. Лиела и далее по обычному маршруту (закрыта остановка «ул.Светес» на ул.Матера).


Автобусы 4 маршрута в 10.45 и 11.15 с Мейю цельш в Гинтермуйжу пойдут в объезд по ул.К.Барона - Лиела - О.Калпака - Райня - Паста (закрыта автобусная остановка «Автовокзал» на ул.Паста).


Автобусы 5, 13 и 14а маршрутов, которые едут со стороны Парлиелупе, закрытый участок ул.Лиела будут объезжать по бульвару Чаксте - ул.Райня - ул.Паста (остановка «Автовокзал» закрыта).


Рейсы 7 маршрута в 10.45 от Мейю цельш в Карнини, 8 маршрута в 11.00 из Бембери в Ромас Крогс и 22 маршрута в 11.10 от ул.Астеру к железнодорожному вокзалу будут выполняться по ул.О.Калпака- Райня - Паста.


Автобус 16 маршрута в 11.05 из Тетеле в Свете закрытый участок ул.Лиела объедет по бульвару Чаксте - ул.Райня и далее вернется на обычный маршрут (закрыты автобусные остановки «Центр» на ул.Лиела и «ул. Матера» на ул.Матера).


Пассажирам, которые обычно садятся в указанное время в автобусы в центре города, чтобы не запутаться и попасть во время первомайской эстафеты на нужный рейс, следует пройти пешком одну остановку вперед (или назад). Например, тем, кто собирается ехать из центра на 4 автобусе в сторону Гинтермуйжи, на автобус надо садиться либо на остановке возле Елгавского рынка, либо на ул.Паста за поликлиникой. Другой вариант - дождаться окончания забегов и возобновления транспортного движения по ул.Лиела.

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Комментарии:

А 25.04.2017. 10:40:25
Зачем?

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