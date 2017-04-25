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Министр Рейрс: Мэрия Елгавы в деле о «Детях системы» ведет себя трусливо

www.lsm.lv 25.04.2017. 08:39   Печатать
Президент Латвии Раймонд Вейонис обсудил ситуацию в детдомах и случаи возможного насилия над детьми с министром благосостояния Янисом Рейрсом. Оба признали, что только замена среды детдомов приемными семьями может позволить изменить нынешнюю ситуацию. Действия самоуправления Елгавы, которое не стало защищать детей, а начало кампанию против выявивших нарушения в местном детдоме, министр назвал «трусливыми».

«Дети системы» - так была названа рубрика в общественных СМИ о возможных случаях насилия в Елгавском детдоме. О выявленных там нарушениях в Рижском замке сегодня говорили час, но никаких новых и суровых заявлений после встречи министра и президента не последовало.

 

По словам министра благосостояния Яниса Рейрса, в других случаях агрессоров можно отделить от семьи, но в учреждениях такого рода это невозможно, а потому их деятельность зависит от сиротских судов и самоуправлений.

 

Министр считает, что именно Елгавская дума должна совершить конкретные шаги по оценке действий руководителя детдома.

Он отметил, что в таких ситуациях сперва следует думать об интересах детей, а не создавать кампании, что против руководителя детдома ведутся нечестные действия - «это признак трусости, я иначе и назвать не могу».

 

Рейрс указал, что сейчас единственным инструментом, способным повлиять на конкретную ситуацию, является Государственная инспекция защиты прав детей, которая должна найти виновных, если нарушение имело место.

Сейчас инспекторы этого ведомства продолжают проверку по выявленным случаям эмоционального и физического насилия над воспитанниками Елгавского детдома. Глава местной думы же связывает происходящее с предстоящими выборами и говорит, что верит своим подчиненным.

Расположить последовательности

Комментарии:

25.04.2017. 20:25:03
Дай, Бог, всем так " впроголодь" жить. Питание по всем стандартам здорового питания. Какое было до проверки, во время проверки, так и после нее.
всё как всегда 25.04.2017. 20:13:11
Верно руководство гнать и гнать куда подальше. Творится бардак друг, друга прикрывают: там брат, сосед, друг друга и так далее........................
всё как всегда 25.04.2017. 20:13:10
Верно руководство гнать и гнать куда подальше. Творится бардак друг, друга прикрывают: там брат, сосед, друг друга и так далее........................
МММ 25.04.2017. 19:46:17
Да там дело вовсе не в насилии или плохом отношении к детям. Больше вопросов куда списываются такие огромные суммы на детей, по 1000 евро в месяц! За такие деньги у каждого ребёнка по две няньки должно быть, а теперь дети впроголодь живут. Как начались проверки, то сразу и питание немного наладилось. "Глава местной думы верит своим подчинённым" -а госпоже Зиверте тоже верил? Может иногда и проверить стоит?
Zz. 25.04.2017. 18:45:06
Пришла инспектор-психолог и надо же,пять минут и дети ей доверились.Басенка для обывателя который не в курсе тонкостей детской психологии. Особенно психологии детей с не простой жизненной историей. Чтобы ребенок раскрылся,доверился,проходит порой не один месяц постоянного общения. А тут явилась гений психологии и раз. Ну,вам мадам,как минимум в лучших университетах мира преподавать... Но заказ поставленный ей-она выполнила. А бывшие воспитанники детского дома с сочувствием и пониманием относятся к вопитателям. Говорят одно-держитесь!!
Придурок 25.04.2017. 16:58:54
Давно пора гнать в шею руководство Елгавской Думы!
25.04.2017. 15:12:54
Спасибо Главе города, что верит подчиненным. Им Ваша поддержка очень нужна. А у уважаемой госпожи проверяющей, психолога хотелось бы спросить:" Почему Вы, обнаружив "нарушения", не доложили об этом сразу, а несколько месяцев молчали, отложив свой доклад как раз на начало предвыборной кампании?" И еще, в ответ г-ну Рейрсу:Директор детского дома трусом никогда не была!!! Держитесь,люди- и дети, и взрослые!

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