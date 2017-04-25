«Дети системы» - так была названа рубрика в общественных СМИ о возможных случаях насилия в Елгавском детдоме. О выявленных там нарушениях в Рижском замке сегодня говорили час, но никаких новых и суровых заявлений после встречи министра и президента не последовало.

По словам министра благосостояния Яниса Рейрса, в других случаях агрессоров можно отделить от семьи, но в учреждениях такого рода это невозможно, а потому их деятельность зависит от сиротских судов и самоуправлений.

Министр считает, что именно Елгавская дума должна совершить конкретные шаги по оценке действий руководителя детдома.

Он отметил, что в таких ситуациях сперва следует думать об интересах детей, а не создавать кампании, что против руководителя детдома ведутся нечестные действия - «это признак трусости, я иначе и назвать не могу».

Рейрс указал, что сейчас единственным инструментом, способным повлиять на конкретную ситуацию, является Государственная инспекция защиты прав детей, которая должна найти виновных, если нарушение имело место.

Сейчас инспекторы этого ведомства продолжают проверку по выявленным случаям эмоционального и физического насилия над воспитанниками Елгавского детдома. Глава местной думы же связывает происходящее с предстоящими выборами и говорит, что верит своим подчиненным.