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Крадут вещи и садятся за руль во хмелю

novaja.lv 24.04.2017. 14:17   Печатать
В конце прошлой недели в городе и окрестностях зарегистрировано несколько краж, а трое автоводителей попались пьяными за рулем

В ночь на 21 апреля, взломав дверь, неизвестные злоумышленники проникли в хозяйственное помещение на ул.Терветес в Елгаве и похитили различные инструменты.


Взломав дверь, кто-то проник в квартиру на ул.Саулес в поселке Озолниеки и украл планшетный компьютер Asus стоимостью 120 евро. Кража была совершена в интервале времени с 21 апреля 19.00 до 22 апреля 13.00.
В ночь на 22 апреля около 4.20 была предпринята попытка проникнуть в магазин TOP в поселке Стальгене Яунсвирлаукской волости, однако ворам удалось только повредить входную дверь. А из поселка Бранкас Озолниекского края в полицию сообщили, что днем 23 апреля были выбиты стекла в квартире на ул.Иецавас. Но в этом случае орудовали не воры, а хулиганы.


Несколько водителей будут привлечены к ответственности за управление автомобилями, находясь в состоянии алкогольного опьянения. У мужчины 1986 года рождения, который 21 апреля около полуночи на ул.Ригас управлял автомобилем KIA SPORTAGE, констатировано опьянение в 2,6496 промилле. На ул.Рудзу в Елгаве 22 апреля в полдень была остановлена MAZDA 626, за рулем которой находился нетрезвый мужчина 1990 года рождения. Проверка на алкометре показала 2,45 промилле. А в ночь на понедельник на ул.Дзирнаву нетрезвый юноша 1994 года рождения (1,3064 промилле) управлял автомобилем OPEL OMEGA.

 

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