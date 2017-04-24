За три часа соревнований нужно было придумать алгоритмы и разработать и отладить программы для трех гонок роботов по различным лабиринтам - маленькому 3х3 , большому 8х4 и цветовому 6x4 ячеек. При успешном прохождении лабиринтов команда получает дополнительные теоретические задачи, а значит и возможность заработать дополнительные очки. Сами лабиринты, роботов-близнецов, оснащенных датчиками расстояния и цвета, а также «стерильные» компьютеры для участников обеспечили организаторы.



Не всем сразу удавалось заставить робота двигаться так, как нужно. Часто он задевал стенки и, переворачиваясь, падал, сильно огорчая юных программистов. Но ребята снова и снова, преобразуя программу, добивались, чтобы их робот без ошибок находил выход хотя бы из простейшего лабиринта.



Эмоции кипели. «Почему, даже если программа составлена отлично, я не могу заставить его повторить удачный проход!» - не понимали наши ребята. А просто школьные роботы - это не высокоточные профессиональные машины. Ошибки движения накапливаются, особенно в большом лабиринте, что и приводит к авариям. Поэтому старшие школьники в этом смысле не имеют большого преимущества по отношению к младшим - у младших некоторые задания удавались даже лучше.



Все зависит от того, как долго ребята работают с роботами, участвуя в различных конкурсах. Опытные программисты роботов найдут способ решения и этой проблемы. Поэтому, кстати, наши ученики, уже в начальной школе развивающие своё логическое мышление и математические способности во внеклассных (необязательных) кружках робототехники, становятся желанными для любого учителя информатики и математики.



Выполнение командами заданий оценивали студенты Лиепайского университета. Оценка учитывала время составления каждой программы управления роботом (программирования), время потраченное роботом для выхода из лабиринтов, а также результаты выполнения дополнительных теоретических задач.



Счастливчики, роботы которых выбрались из всех трех лабиринтов, получили различные призы от спонсоров. Среди победителей оказались и ученики Елгавской 5 средней школы -программисты четвероклассник Ариэль Митюрников и восьмиклассники Илья Спирт и Демид Кайдалов.



Уставшие, но воодушевленные своими результатами, ребята с удовольствием побродили по Лиепае и ее главной достопримечательности - Каросте. Трехчасовая прогулка по туристическим объектам военной базы 19 века «Kara osta» - городок с кафедральным собором святого Николая, старейший технический памятник Латвии - разводной мост Оскара Калпака, развалины железобетонных береговых фортов 19 века и 2-х километровый северный мол морского порта подлодок - не смогла утомить ребят.



Жаль, не удалось приехать в Лиепаю и, быть может, так же успешно выступить на этих соревнованиях юным программистам кружка робототехники из 2б и 3а классов - сломался автобус Елгавского управления образования, а своего в нашей школе нет.



Хотелось бы поблагодарить родителей Демида - спонсоров этой занимательной, плодотворной и полезной поездки.

Иосиф Спирт, педагог Елгавской 5 средней школы