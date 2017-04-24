Елгавчанин стал бронзовым призером чемпионата Латвии по боксу среди взрослых
В Риге с 21 по 23 апреля проходил чемпионат Латвии по боксу среди взрослых. Наш город был представлен на нем одним участником - Виестуром Окманисом из клуба Juniors. Выступая в весовой категории до 75 кг, Виестур завоевал бронзовую медаль
Боксеров клуба Juniors тренирует Анатолий Червяков. Тренер рассказал, что Виестур в своей весовой категории состязался в конкуренции 8 боксеров. Первый бой у спортсмена из Олайне он выиграл досрочно, а в полуфинале уступил рижанину Николаеву, завоевав в итоге третье место.
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