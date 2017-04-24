 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Елгавчанин стал бронзовым призером чемпионата Латвии по боксу среди взрослых

novaja.lv 24.04.2017. 12:28   Печатать
В Риге с 21 по 23 апреля проходил чемпионат Латвии по боксу среди взрослых. Наш город был представлен на нем одним участником - Виестуром Окманисом из клуба Juniors. Выступая в весовой категории до 75 кг, Виестур завоевал бронзовую медаль
Боксеров клуба Juniors тренирует Анатолий Червяков. Тренер рассказал, что Виестур в своей весовой категории состязался в конкуренции 8 боксеров. Первый бой у спортсмена из Олайне он выиграл досрочно, а в полуфинале уступил рижанину Николаеву, завоевав в итоге третье место.
Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Апрель 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Апрель forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā