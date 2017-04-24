Елгавчанин стал бронзовым призером чемпионата Латвии по боксу среди взрослых

В Риге с 21 по 23 апреля проходил чемпионат Латвии по боксу среди взрослых. Наш город был представлен на нем одним участником - Виестуром Окманисом из клуба Juniors. Выступая в весовой категории до 75 кг, Виестур завоевал бронзовую медаль