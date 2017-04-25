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В помощь близким людей, перенесших инсульт, вышел бесплатный справочник на русском языке

Сигита Аболтиня, специалист общественных отношений Divi Gani 24.04.2017. 11:48   Печатать
Инсульт не разделяет людей по социальному статусу, возрасту или каким-либо другим критериям. Он подстерегает внезапно, приводя в смятение как самого пациента, так и его близких. Чтобы помочь людям по возможности успешнее и быстрее вернуться к повседневной жизни, четыре опытных медицинских работника написали справочник «Обучение пациентов, перенесших инсульт, повседневным действиям».

Справочник дополнен программой упражнений, подходящих для пациентов, выздоравливающих после инсульта, которую разработал физиотерапевт Дидзис Розенбергс. Сейчас издание со специально разработанными упражнениями доступно на русском языке, но вскоре его обновленная версия выйдет и на латышском языке.

 

Обычно близких тоже обучают тому, как помочь пациенту с инсультом, если процесс его реабилитации продолжается дома. Но несмотря на это, зачастую, оставшись наедине с пациентом, у родственники тревожатся и у них возникают вопросы, как ухаживать за близким человеком, что делать при недержании мочи, каким образом проводить реабилитацию. Ведь все это является большой проблемой для людей, перенесших инсульт.


В издании, которое сейчас доступно на латышском и русском языках, приводятся ответы на самые важные вопросы, касающиеся повседневного ухода за пациентом, а в издании на русском языке опубликована также специальная программа упражнений для пациентов с инсультом, которые они могут выполнять в домашних условиях.


«Инсульт головного мозга - это очень обширный диагноз, и он может проявляться как в виде мелких, практически незаметных нарушениях двигательной и повседневной активности человека, а также функций, связанных с мышлением и памятью, так и в виде чрезвычайно тяжелых нарушений состояния здоровья. Как бы эти нарушения ни проявлялись, реабилитация необходима всем пациентам, так как у них произошли нарушения кровообращения в головном мозге, в результате чего часть нервных клеток безвозвратно погибла. Чтобы нетронутые клетки головного мозга взяли на себя обязанности утраченных, каждому пациенту нужно проходить специфические, индивидуально приспособленные реабилитационные мероприятия.

 

Если проводить их часто и регулярно, пациент с инсультом может полностью или частично восстановить утраченные движения, ловкость и координацию, что позволит ему самостоятельно себя обслуживать и в повседневных делах ни от кого не зависеть», - говорит физиотерапевт Дидзис Розенбергс, разработчик программы упражнений для издания «Обучение пациентов, перенесших инсульт, повседневным действиям».


Как подчеркивает физиотерапевт, в издание включены основные упражнения, которые помогают разработать движения в крупных суставах. В том числе, эти упражнения могут стать как средством для разработки основных движений, которые помогут передвигаться пациентам после инсульта, так и средством против возникновения нежелательных последствий - боли в плечевом суставе, контрактуры суставов, а также спастики.


Так как и проявления, и последствия инсульта весьма разнообразны, невозможно разработать единую модель упражнений для всех пациентов. Поэтому упражнения, предложенные в справочнике, сначала рекомендуется согласовать с физиотерапевтом, так как интенсивность и сложность занятий зависит от физического состояния пациента, его самочувствия и способности к обучению - акцентирует физиотерапевт.


В работе над изданием принимали участие старшая медсестра неврологического отделения Видземской больницы Инта Сика, медсестра Мадара Важа, эрготерапевт Анете Каужена, аудиологопед Анда Папуле, а также физиотерапевт Дидзис Розенбергс, который разработал специальную программу упражнений, способствующих скорейшему выздоровлению пациентов после инсульта.


Издание «Обучение пациентов, перенесших инсульт, повседневным действиям» увидело свет при поддержке бренда TENA и Inko centrs, поэтому любое заинтересованное лицо, в том числе медицинские учреждения, врачи и специалисты по уходу за пациентами могут получить его бесплатно, отправив письмо на электронный адрес [email protected] .  В письме просим указать свое имя, фамилию, почтовый адрес и необходимое количество экземпляров.

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Комментарии:

мигрень 25.04.2017. 13:58:25
с таким же успехом можно бесплатный справочник по суициду выпустить,толку больше.!
Анна 24.04.2017. 22:55:25
А,про восстановления речи что нибудь сказано?

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