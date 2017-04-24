В государственном центре социальной опеки Rīga содержатся несовершеннолетние беременные девочки. Другого места жительства у них нет, так как большинство выросли в детских домах или кризисных центрах.

Одна из обитательниц центра, которая проживает здесь около года, оказалась в положении когда ей было 15 лет. В графе "отцовства" она решила поставить прочерк. "Отцу моего ребенка уже есть 18 лет, но регистрировать я его не буду. Ведь в этом случае ему будет необходимо забрать ребенка себе, так как я несовершеннолетняя. Мы могли бы пожениться, но он был безработный и без квартиры. Это значит, что если бы я его указала в графе "отцовства", то у него сразу же отобрали бы права на ребенка", - пояснила молодая мама. По словам девушки такое решение она приняла по рекомендации руководства детского дома.

По информации департамента записи актов гражданского состояния, 4-6% матерей не указывают никаких сведений об отце ребенка. Эксперты бюро омбудсмена оценивают эту ситуацию, как тревожную. По мнению руководителя отдела по правам детей Лайлы Гравере, этот вопрос является сложным не только из-за его финансовой составляющей.

"Например, в случае смерти матери, если не установлена личность отца, ребенок становится сиротой. Хотя если бы об отце или родителях отца было бы что-нибудь известно, то они могли бы выступить в роли опекунов. Также без указания отцовства мама не сможет подать на алименты или получить средства на содержание от государства", - добавила Гравере.

В подобных случаях молодым мамам остается только обращаться в социальную службу с просьбой о предоставлении статуса малоимущей.