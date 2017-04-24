Воспитанники тренеров Марины Мазуре и Сергея Васькова добавили в свой актив 8 медалей, среди которых одна золотая, четыре серебряные и три бронзовые.

«Уверенную и стабильную борьбу показал Денис Бритиков (U-10, -30 кг) завоевав золото, не дав своим соперникам шанса на победу. В шаге от победы остался Никита Ярошевич ( U-16, -81 кг). Необъективная оценка судьи лишила его титула чемпиона. Алексу Девикису (U-18, -90 кг) пришлось бороться в старшей возрастной группе, но и там он смог показать достойный результат. В финальном поединке за золото, лидируя, на последних секундах Алекс допустил тактическую ошибку (пропустив резкий бросок соперника из Лиепаи) и завоевал серебрянную медаль», - отметил С.Васьков, добавив, что на этот раз остались на втором месте Артем Григорьев (U-12, -26 кг) и Анастасия Исаева (U-12, -32 кг).

Уступив сопернику в полуфинальной встрече, Давид Фурманис (U-9, -28 кг) завоевал бронзу. В утешительных встречах Максим Соловьев (U-9, -24 кг) и Данила Белых (U-10, 30 кг), несмотря на проигрыши в первых поединках, смогли проявить волю к победе и завоевавали бронзовые медали. В шаге от медалей, в упорной борьбе, остались Виктор Дмитречков (U-16, -66 кг), Янис Быстров (U-16, -60 кг), Алексей Исаев (U-9, -26 кг) - у них пятые места.

Дзюдоисты тренеров Кима Усачева и Гунтиса Малейса завоевали пять чемпионских титулов, три серебряные медали и четыре медали бронзового качества. В возрастной группе (U-9) чемпионом стал Артем Марченко (22 кг). Второе место занял Том Саулите (24 кг) и третье место - Маркус Пафратс (26 кг). В возрастной группе (U-12) чемпионом стал Роланд Скуя (55 кг) и пятое место, в тяжелейшей конкуренции, занял Руслан Полишко (29 кг). В возрастной группе (U-14) чемпионом стал Артур Горник (50кг) и бронзу завоевал Никита Кулюк (35 кг).

В возрастной группе (U-16) финальную встречу разыграли между собой Никита Скорбенко и Марк Сутика (66 кг). В результате Никита стал чемпионом, а Марк занял второе место. В весовой категории до 46 кг произошла аналогичная встреча между Владимиром Щербаковым и Даниилом Трощенковым. В результате в финале выиграл Щербаков и занял первое место. Данила стал серебряным призером. В весовой категории до 50 кг третье место завоевал Антон Кузминов, а в весовой категории до 73 кг бронзовым призером стал Эдгар Дукальский. В целом, как отметил тренер К.Усачев, ребята показали хорошую и грамотную борьбу.



С 20 по 22 апреля в столице Польше проходил чемпионат Европы по дзюдо. Как сообщил тренер Ким Усачев, в составе сборной команды Латвии на этих соревнованиях выступал многократный чемпион Латвии, борец клуба дзюдо Mītava Юрий Путин. Показав достойную борьбу в первой схватке весовой категории до 81 кг он, к сожалению, уступил будущему бронзовому призеру этих соревнований, дзюдоисту из России.



В предстоящие выходные чемпионы Никита Скорбенко и Владимир Щербаков отправятся вместе с Миленой Ринкевич в Берлин на сборы. Последний международный турнир в этом учебном году Kyodai 2017 состоится 6-7 мая в Риге, где уже заявлено на участие 18 стран и более 600 спортсменов. Будем работать над ошибками и надеемся на достойный результат», - подытожили елгавские тренеры.