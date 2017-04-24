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“Сладкое дзюдо” в Салдусе

Марианна Вагале 24.04.2017. 10:50   Печатать
22 апреля в Салдусе прошел VIII-й ежегодный турнир "Сладкое дзюдо" 2017, в котором приняли участие около 500 спортсменов из 32 клубов Латвии, Литвы и Эстонии. Команду Елгавы представили спортивный клуб борьбы «Елгавское дзюдо" и детско- юношеская-спортивная школа. 49 спортсменов привезли 18 наград и заняли 6 место в общекомандном зачете.

 


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Воспитанники тренеров Марины Мазуре и Сергея Васькова добавили в свой актив 8 медалей, среди которых одна золотая, четыре серебряные и три бронзовые.

 

«Уверенную и стабильную борьбу показал Денис Бритиков (U-10, -30 кг) завоевав золото, не дав своим соперникам шанса на победу. В шаге от победы остался Никита Ярошевич ( U-16, -81 кг). Необъективная оценка судьи лишила его титула чемпиона. Алексу Девикису (U-18, -90 кг) пришлось бороться в старшей возрастной группе, но и там он смог показать достойный результат. В финальном поединке за золото, лидируя, на последних секундах Алекс допустил тактическую ошибку (пропустив резкий бросок соперника из Лиепаи) и завоевал серебрянную медаль», - отметил С.Васьков, добавив, что на этот раз остались на втором месте Артем Григорьев (U-12, -26 кг) и Анастасия Исаева (U-12, -32 кг).

 

Уступив сопернику в полуфинальной встрече, Давид Фурманис (U-9, -28 кг) завоевал бронзу. В утешительных встречах Максим Соловьев (U-9, -24 кг) и Данила Белых (U-10, 30 кг), несмотря на проигрыши в первых поединках, смогли проявить волю к победе и завоевавали бронзовые медали. В шаге от медалей, в упорной борьбе, остались Виктор Дмитречков (U-16, -66 кг), Янис Быстров (U-16, -60 кг), Алексей Исаев (U-9, -26 кг) - у них пятые места.

 

Дзюдоисты тренеров Кима Усачева и Гунтиса Малейса завоевали пять чемпионских титулов, три серебряные медали и четыре медали бронзового качества. В возрастной группе (U-9) чемпионом стал Артем Марченко (22 кг). Второе место занял Том Саулите (24 кг) и третье место - Маркус Пафратс (26 кг). В возрастной группе (U-12) чемпионом стал Роланд Скуя (55 кг) и пятое место, в тяжелейшей конкуренции, занял Руслан Полишко (29 кг). В возрастной группе (U-14) чемпионом стал Артур Горник (50кг) и бронзу завоевал Никита Кулюк (35 кг).

 

В возрастной группе (U-16) финальную встречу разыграли между собой Никита Скорбенко и Марк Сутика (66 кг). В результате Никита стал чемпионом, а Марк занял второе место. В весовой категории до 46 кг произошла аналогичная встреча между Владимиром Щербаковым и Даниилом Трощенковым. В результате в финале выиграл Щербаков и занял первое место. Данила стал серебряным призером. В весовой категории до 50 кг третье место завоевал Антон Кузминов, а в весовой категории до 73 кг бронзовым призером стал Эдгар Дукальский. В целом, как отметил тренер К.Усачев, ребята показали хорошую и грамотную борьбу.


С 20 по 22 апреля в столице Польше проходил чемпионат Европы по дзюдо. Как сообщил тренер Ким Усачев, в составе сборной команды Латвии на этих соревнованиях выступал многократный чемпион Латвии, борец клуба дзюдо Mītava Юрий Путин. Показав достойную борьбу в первой схватке весовой категории до 81 кг он, к сожалению, уступил будущему бронзовому призеру этих соревнований, дзюдоисту из России.


В предстоящие выходные чемпионы Никита Скорбенко и Владимир Щербаков отправятся вместе с Миленой Ринкевич в Берлин на сборы. Последний международный турнир в этом учебном году Kyodai 2017 состоится 6-7 мая в Риге, где уже заявлено на участие 18 стран и более 600 спортсменов. Будем работать над ошибками и надеемся на достойный результат», - подытожили елгавские тренеры.

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Комментарии:

* 25.04.2017. 19:58:40
Всем тренерам почет и уважение!
А детские заслуги, что не заслуги? Детки не у компа попы просиживают, а трудятся.
А взрослым спортсменам надо на жизнь зарабатывать. Спорт не прокормит.
ЫН 25.04.2017. 13:29:35
Быстрее всего, проблема отсутствия результатов кроется в том, что Гунтис Малойс долго пробыл на повышение и забросил руководство тренерской работы, иначе он довел бы Путина до чемпиона Латвии среди взрослых.
О 25.04.2017. 11:10:30
Значит они детские заслуги записывают как великое достижение? Реально по взрослым кого вырастили?
Сергей Пашковский 25.04.2017. 11:08:56
Ким, привет! Успехов вам в нелегкой борьбе!
25.04.2017. 11:02:33
Но это же юниоры! Господин Ким, раз уж Вы осмелились отвечать не только за себя , но и за г-на Гунтиса Малейса - реального тренера Путинса, то ответьте в каком году Путинс стал чемпионом Латвии среди взрослых??? И где доступен протокол по самбо Вашей воспитанницы - Милены Ринкевич? Всё сливки снимаете?
ЧЕН ЫН 25.04.2017. 10:49:15
Где можно найти протокол соревнований?
Ким 24.04.2017. 21:28:29
Для тех, кто забыл и интересуется, уточняю, что Юра Путин становился чемпионом Латвии в возрастной группе (U-21) в 2004 году и возрастной группе (U-23) в 2006 году. Трудно дискутировать с тем ,у кого нет имени.
О 24.04.2017. 15:08:21
Вот так тренера врут людям ради своего мнимого авторитета. Ждем и мы уточнение, в каком году и в каком весе он становился чемпионом Латвии?
24.04.2017. 12:51:03
С 20 по 22 апреля в столице Польше проходил чемпионат Европы по дзюдо. В составе сборной команды Латвии на этих соревнованиях выступал многократный чемпион Латвии, борец клуба дз-до Mitava Юрий Путин....
А в каком это году Юрий Путинс успел стать чемпионом Латвии, тем более многократным?

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