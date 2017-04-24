Представитель ГПСС Инта Шабоха сообщила, что вызов на Мейю целльш был получен в субботу в 17.08, где в пятиэтажном доме возникло задымление. Явившись на место происшествия, пожарные констатировали, что на первом этаже горит балкон на площади 10 кв.м.

До прибытия пожарных из дома эвакуировались 10 человек, а еще троих сотрудники ГПСС спасли с помощью масок. Двое спасенных переданы вызванным на место происшествия медикам «неотложки». В 17.57 пожар был ликвидирован.