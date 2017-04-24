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В доме на Мейю цельш горел балкон; двое пострадавших переданы медикам

novaja.lv 24.04.2017. 09:51   Печатать
В минувшие выходные на пожарах в Латвии пострадали 8 человек. Один пожар с пострадавшими произошел в субботу вечером в Елгаве, в пятиэтажном доме на Мейю цельш.

Представитель ГПСС Инта Шабоха сообщила, что вызов на Мейю целльш был получен в субботу в 17.08, где в пятиэтажном доме возникло задымление. Явившись на место происшествия, пожарные констатировали, что на первом этаже горит балкон на площади 10 кв.м.

 

До прибытия пожарных из дома эвакуировались 10 человек, а еще троих сотрудники ГПСС спасли с помощью масок. Двое спасенных переданы вызванным на место происшествия медикам «неотложки». В 17.57 пожар был ликвидирован.

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Комментарии:

Сосед 25.04.2017. 17:19:55
А если ещё и бухие курят....становиться страшно....ни за тех,кто руки, а за людей живущих рядом...
кук 24.04.2017. 16:11:38
А зачем курить на балконах?
бабуля 24.04.2017. 12:17:28
А зачем хранить на балконе хлам....
24.04.2017. 12:11:47
У нас в доме много лет назад загорелись вещи на балконе, а потом пламя перебросилось на комнаты. Жильцов дома не было (только щенок). Сосед увидел дым и пожар быстро потушил прибывший экипаж пожарных. Причина возгорания - брошенный окурок. У нас и в квартиры залетали брошенные из окон окурки. О чём люди думают, когда бросают горящие окурки? О чём и каким местом думают некоторые люди, для меня остаётся тайной.

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