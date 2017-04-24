Чемпионами в своих весовых категориях стали елгавчане - Валерий Семенов, Игорь Марудин, Янис Ласманис, Олег Илларионов и опытнейший атлет клуба Александр Смелов, установивший также рекорд Латвии в 4-й группе ветеранов. Бронзовую медаль завоевал Иван Раукенас, четвертое место у Михаила Рекайкина, пятое - у Яниса Лапелса.



К сожалению, в командном зачете команда ветеранов клуба Apolons в этом году уступила лидерство и заняла второе место. «Небольшая тактическая ошибка, и мы в командной борьбе уступили Бауске, хотя нисколько не слабее и в прошлом году на таких спортивных играх ветеранов были чемпионами», - прокомментировал тренер клуба Apolons Эдмунд Янсонс, добавив, что в командной борьбе атлеты Бауски набрали 72 очка, а елгавчане - 68 очков. Третье место у Лиепайского спортивного клуба сениоров с 66 очками.



За возможность участвовать в спортивных играх ветеранов клуб Аpolons благодарит Елгавскую городскую думу и Центр спортивного сервиса.