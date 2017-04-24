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Елгавские ветераны пауэрлифтинга — на второй ступеньке пьедестала почета

Марианна Вагале 24.04.2017. 08:36   Печатать
В спортзале Цодской основной школы в минувшую субботу прошли 54-е спортивные игры ветеранов по жиму штанги лежа, в которых участвовали сильнейшие команды ветеранов спорта Латвии. Елгавскую команду представляли 8 ветеранов из клуба пауэрлифтинга Apolons

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Чемпионами в своих весовых категориях стали елгавчане - Валерий Семенов, Игорь Марудин, Янис Ласманис, Олег Илларионов и опытнейший атлет клуба Александр Смелов, установивший также рекорд Латвии в 4-й группе ветеранов. Бронзовую медаль завоевал Иван Раукенас, четвертое место у Михаила Рекайкина, пятое - у Яниса Лапелса.


К сожалению, в командном зачете команда ветеранов клуба Apolons в этом году уступила лидерство и заняла второе место. «Небольшая тактическая ошибка, и мы в командной борьбе уступили Бауске, хотя нисколько не слабее и в прошлом году на таких спортивных играх ветеранов были чемпионами», - прокомментировал тренер клуба Apolons Эдмунд Янсонс, добавив, что в командной борьбе атлеты Бауски набрали 72 очка, а елгавчане - 68 очков. Третье место у Лиепайского спортивного клуба сениоров с 66 очками.


За возможность участвовать в спортивных играх ветеранов клуб Аpolons благодарит Елгавскую городскую думу и Центр спортивного сервиса.

 

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