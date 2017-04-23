От нашего города в спортивных играх участвовали команды русского общества «Исток», белорусского общества «Лянок» и украинского центра «Джерело». Согласно условиям состязаний, команды должны были состоять из детей и подростков в возрасте от 5 до 14 лет, а в качестве болельщиков приглашались их родители, родственники и друзья.



Диплом за первое место получила команда Елгавского русского общества «Исток». Руководитель общества Снежана Зеновьева рассказала, что команда «Исток» участвовала в эстафете ( в команде 4 участника) и индивидуальных состязаниях. В эстафете команды победителей определялись в 4-х возрастных группах, исходя из общего возраста участников - 30, 35, 45 и 55 лет. Елгавчане стали победителями в первой возрастной группе.