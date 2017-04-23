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Команда Елгавского русского общества «Исток» заняла 1-е место на спортивном празднике нацменьшинств

novaja.lv 23.04.2017. 20:51   Печатать
23 апреля в Риге, в футбольном зале Олимпийского центра Electrum состоялись спортивные игры нацменьшинств «Едины в спорте», на которых успешно выступили и елгавчане.

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От нашего города в спортивных играх участвовали команды русского общества «Исток», белорусского общества «Лянок» и украинского центра «Джерело». Согласно условиям состязаний, команды должны были состоять из детей и подростков в возрасте от 5 до 14 лет, а в качестве болельщиков приглашались их родители, родственники и друзья.


Диплом за первое место получила команда Елгавского русского общества «Исток». Руководитель общества Снежана Зеновьева рассказала, что команда «Исток» участвовала в эстафете ( в команде 4 участника) и индивидуальных состязаниях. В эстафете команды победителей определялись в 4-х возрастных группах, исходя из общего возраста участников - 30, 35, 45 и 55 лет. Елгавчане стали победителями в первой возрастной группе.

 

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Комментарии:

И где ха-ха? 24.04.2017. 11:01:10
Ну и смешного тут что? 4 участника, общий возраст победителей - 30 лет. Значит в команде дети 7-8 лет.
хахаха 24.04.2017. 10:42:38
23.aprīlī jau 28 reizi kā katru pavasari dažādu tautību bērni, kas dzīvo mūsu republikā, pulcējas, lai piedalītos Latvijā dzīvojošo tautību bērnu un jauniešu Sporta svētkos „Vienoti sportā”, kas notiks Rīgā, Elektrum Olimpiskajā centrā.
http://www.sports.riga.lv/public/83528.html

В эстафете команды победителей определялись в 4-х возрастных группах, исходя из общего возраста участников - 30, 35, 45 и 55 лет. Елгавчане стали победителями в первой возрастной группе.
http://www.novaja.lv/news/article.html?xml_id=30940

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