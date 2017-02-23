Тренер рассчитывает, что на состязания прибудут около 22 команд. Боксеры будут соревноваться в трех возрастных группах (11-12 лет, 14-15 лет, 16-17 лет) и 14 весовых категориях. Елгаву на турнире будут представлять 10-12 боксеров, которые уже сейчас проводят серьезные тренировки... Однако самым заметным человеком на турнире будет «хозяин» - Александр Кнох. В марте ему исполняется 75 лет, и именно на турнире, 17 марта, он планирует отпраздновать юбилей.



...Как матери молодых спортсменов могут смотреть на своих сыновей на ринге? Тренер улыбается и говорит, что по статистике в списке самых травматичных верхние строчки занимают популярные виды спорта - хоккей, баскетбол и футбол, а бокс находится примерно на 8-м месте.

«В боксе больше возможностей избежать ударов или их предугадать, к тому же большинство ударов скользящие. В моей тренерской практике были лишь два случая серьезных травм. Чаще всего можно травмировать руки, ибо они главное «оружие», - А.Кнох для наглядности демонстрирует свои ладони.



Говоря о коммуникации с родителями спортсменов, тренер отметил, что именно родители оказывают большую поддержку и практическую помощь. Полностью статью читайте в номере газеты.

Секреты идеальных блинов

В масленичную неделю принято ходить по гостям и готовить главное ритуальное блюдо - блины. Изделия из муки хоть и выглядят просто, но их приготовление совсем не такое легкое дело, как кажется на первый взгляд. Жарка блинов - целая наука со своими правилами и всякими премудростями. Важную роль здесь играют и качество продуктов, и правильный замес теста, и сковорода для жарки... Актуальные для хозяек советы читайте в номере газеты.