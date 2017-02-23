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В «НГ» от 24 февраля читайте: «Бокс в Елгаве продолжает развиваться», «Секреты идеальных блинов»

Редакция "Новой газеты" 23.02.2017. 16:21   Печатать
Уже девятый год в марте в Елгаве будет проходить крупнейший трехдневный турнир по боксу Jelgava Open 2017, который традиционно соберет десятки боксеров не только из Латвии и других прибалтийских государств, но и из России, Беларуси, Молдовы, Ирландии и еще некоторых стран. Наш город на ринге представят лучшие спортсмены - воспитанники Елгавского центра спортивной борьбы (ЕЦСБ). Перед началом турнира мы встретились с руководителем ЕЦСБ и тренером Александром Кнохом, чтобы побеседовать не только о предстоящем спортивном событии, но и заглянуть в «закулисье» бокса.

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Тренер рассчитывает, что на состязания прибудут около 22 команд. Боксеры будут соревноваться в трех возрастных группах (11-12 лет, 14-15 лет, 16-17 лет) и 14 весовых категориях. Елгаву на турнире будут представлять 10-12 боксеров, которые уже сейчас проводят серьезные тренировки... Однако самым заметным человеком на турнире будет «хозяин» - Александр Кнох. В марте ему исполняется 75 лет, и именно на турнире, 17 марта, он планирует отпраздновать юбилей.


...Как матери молодых спортсменов могут смотреть на своих сыновей на ринге? Тренер улыбается и говорит, что по статистике в списке самых травматичных верхние строчки занимают популярные виды спорта - хоккей, баскетбол и футбол, а бокс находится примерно на 8-м месте.

 

«В боксе больше возможностей избежать ударов или их предугадать, к тому же большинство ударов скользящие. В моей тренерской практике были лишь два случая серьезных травм. Чаще всего можно травмировать руки, ибо они главное «оружие», - А.Кнох для наглядности демонстрирует свои ладони.


Говоря о коммуникации с родителями спортсменов, тренер отметил, что именно родители оказывают большую поддержку и практическую помощь. Полностью статью читайте в номере газеты.

 

Секреты идеальных блинов
В масленичную неделю принято ходить по гостям и готовить главное ритуальное блюдо - блины. Изделия из муки хоть и выглядят просто, но их приготовление совсем не такое легкое дело, как кажется на первый взгляд. Жарка блинов - целая наука со своими правилами и всякими премудростями. Важную роль здесь играют и качество продуктов, и правильный замес теста, и сковорода для жарки... Актуальные для хозяек советы читайте в номере газеты.

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