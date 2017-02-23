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Планируют оборудовать новую площадку для выгула собак

www.jelgavasvestnesis.lv 23.02.2017. 15:59   Печатать
«Ранее сообщалось о пошлине самоуправления, которую до конца марта необходимо уплатить владельцам собак. У меня есть собака, и я готова уплатить пошлину, однако есть одно но... Нельзя спрашивать только с владельцев собак - если пошлина уплачена, мы должны знать, на что и как эти средства тратятся. Я звонила в учреждение Pilsētsaimniecība, где никто не смог мне ответить на этот вопрос. Но хотелось бы выяснить, как в этом году планируется потратить уплаченную хозяевами собак пошлину? Планируются ли какие-нибудь улучшения?» - интересуется елгавчанка.

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Руководитель Елгавского муниципального учреждения Pilsētsaimniecība Марис Миелавс поясняет, что средства, которые поступят в бюджет от ежегодной пошлины за содержание собак, в первую очередь будут направлены на улучшение работы соответствующих городских инфраструктур, и в этом году есть идея оборудовать еще одну площадку для выгула собак, а также разместить новые урны для экскрементов животных.


«Два года назад была благоустроена огражденная площадка для выгула собак у перекрестка улиц Атмодас и Астеру, а в этом году такую площадку планируется оборудовать на улице Ганибу - напротив магазина MNL. Скоро начнутся работы по проектированию, и летом огражденное и оборудованное соответствующим образом место для выгула собак появится в микрорайоне улицы Сатиксмес», - рассказывает М.Миелавс. Строительство новой площадки планируется в сотрудничестве с Земгальским обществом защиты животных.


В текущем году в городе будут размещены и дополнительные урны для экскрементов собак. Руководитель Pilsētsaimniecība информирует, что могут быть установлены 6 специальных ящиков: по улицам Аспазияс, 20а, Звейниеку,12, бульвару Чаксте, 5 со стороны Дриксы, Пернавас, 17, две урны появятся около парка Узварас и улицы Лапскална.


Однако следует иметь в виду, что значительных средств требует и содержание соответствующей инфраструктуры. Самоуправление обязано обеспечивать не только регулярный вывоз экскрементов, но и ремонт или замену урн. «Территория уже существующей в городе площадки регулярно обкашивается, там выровнены вырытые животными ямы, восстановлены и отремонтированы имеющиеся на площадке элементы для занятий с собаками», - указывает М.Миелавс.


Как уже сообщалось, согласно правилам самоуправления, ежегодная пошлина за содержание собаки, достигшей 6 месяцев, составляет 6 евро. Ее необходимо уплатить до 31 марта. Если собака приобретена или достигла шестимесячного возраста после 31 марта, пошлина должна быть уплачена в течение месяца пропорционально оставшимся месяцам, включая месяц регистрации собаки.


Следует добавить, что пошлина за содержание собаки в размере 6 евро была введена с середины прошлого года - ранее она составляла 4,27 евро в год и ее уплачивали редко. К примеру, в 2014 году пошлину уплатили 65 человек, в 2015 - 223, в 2016 - 313 владельцев собак. В 2017 году до конца прошлой недели пошлину за содержание собаки уплатили 88 елгавчан. В настоящее время, по информации Центра сельскохозяйственный данных, в Елгаве официально зарегистрировано 2479 собаки.

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