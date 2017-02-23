Предполагается, что в случае идентификации лиц, будут публиковаться их имя, фамилия, месяц и год рождения, а также местонахождение - в какую больницу были доставлены. В том случае, если лицо не идентифицировано, предложено размещать его фотографию. Данные должны быть доступны на сайте в течение пяти дней с момента катастрофы, после чего их следует удалять. Если родственники объявляются раньше, то данные будут удалять быстрее.

Существующие нормы законов запрещают публикацию такого рода информации из-за чего множество людей регулярно очень долго и трудно ищет своих родных и друзей в больницах.

Ярче всего эту проблему высветила ситуация с пострадавшими и погибшими под рухнувшей крышей супермаркета Maxima 21 ноября 2013 года. Тогда заместитель директора службы "скорой помощи" Мартиньш Шицс принципиально нарушил закон и выложил данные пострадавших в открытый доступ. На него было заведено уголовное дело, но позже его закрыли.