 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Снижен НН на садовые домики, где никто не задекларирован

novaja.lv 23.02.2017. 13:28   Печатать
В четверг на заседании Елгавской городской думы приняты поправки к утвержденным в прошлом году правилам самоуправления о применении с этого года повышенной (в размере 1,5% от кадастровой стоимости) ставки налога на недвижимость (НН) для объектов собственности, в которых никто не задекларирован. Поправки предусматривают освободить от повышенной налоговой ставки владельцев садовых домиков (дач) в которых на 1 января этого года никто не задекларирован.

Смотреть фото (1)

По данным Государственной земельной службы, которые берутся за основу при расчете НН, невозможно определить, является ли здание площадью более 40 кв.м жилым домом или дачей, так как закон позволял до 2009 года строить в дачных районах и индивидуальные жилые дома.


При подготовке платежных извещении НН выяснилось, что во многих случаях повышенную ставку НН нужно применять к садовым домикам. Потому принятые поправки предусматривают, что ни один объект, который принят в эксплуатацию Елгавским строительным управлением как садовый домик, не будет обложен повышенной ставкой НН, не зависимо от того, задекларирован ли в нем кто-то или нет.

 

С утверждением этого решения в городской думе владельцам садовых домиков (дач), к которым была применена повышенная ставка в размере 1,5 % от кадастровой стоимости имущества, будут высланы новые платежные извещения за этот год - со ставкой в размере 0,2% от кадастровой стоимости имущества (то есть в 7 раз меньше). У тех елгавчан -владельцев садовых домиков, кто уже успел оплатить недавно присланные квитанции НН, есть возможность вернуть переплаченную сумму, обратившись с заявлением в Центр обслуживания клиентов Елгавской городской думы. Если владелец не обратится в Думу с заявлением, переплаченная сумма будет учтена как авансовый платеж на последующие периоды оплаты НН.

 

Подсчеты самоуправления свидетельствуют, что изменения ставки НН могут коснуться около 200 хозяев садовых домиков. Однако обращаем внимание, что принятые поправки касаются лишь владельцев дачных строений, расположенных в административной черте Елгавы. Ставки НН на недвижимость, которая находится на территориях Елгавского или Озолниекского краев, устанавливаются нормативными актами конкретных самоуправлений.

Расположить последовательности

Комментарии:

zzzzzzzz 23.02.2017. 15:20:18
у меня нет слов. только восклицательные знаки. в конце прошлого года пришлось задекларироваться на такой же даче (чтоб меньше платитьт налог. из квартиры естественно я выписался). думские работники сказали - если не задикларируюсь, то получу большой налог. и их не интересует, можно ли жить на этой даче зимой.) Т.Е. -- декларируйся (если кто-то прописан, то надо платить за мусор), будем проверять скошенную траву и прочие прелести. Если там кто-то живет -- то МЫ получим деньги в "бюджет".
23.02.2017. 14:02:59
Сидят умники впустую, принимают законы потом меняют. А зарплату срезали этим депутатам за брак?

Добавить комментарий

События
Все события
back Февраль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Февраль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā