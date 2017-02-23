По данным Государственной земельной службы, которые берутся за основу при расчете НН, невозможно определить, является ли здание площадью более 40 кв.м жилым домом или дачей, так как закон позволял до 2009 года строить в дачных районах и индивидуальные жилые дома.



При подготовке платежных извещении НН выяснилось, что во многих случаях повышенную ставку НН нужно применять к садовым домикам. Потому принятые поправки предусматривают, что ни один объект, который принят в эксплуатацию Елгавским строительным управлением как садовый домик, не будет обложен повышенной ставкой НН, не зависимо от того, задекларирован ли в нем кто-то или нет.

С утверждением этого решения в городской думе владельцам садовых домиков (дач), к которым была применена повышенная ставка в размере 1,5 % от кадастровой стоимости имущества, будут высланы новые платежные извещения за этот год - со ставкой в размере 0,2% от кадастровой стоимости имущества (то есть в 7 раз меньше). У тех елгавчан -владельцев садовых домиков, кто уже успел оплатить недавно присланные квитанции НН, есть возможность вернуть переплаченную сумму, обратившись с заявлением в Центр обслуживания клиентов Елгавской городской думы. Если владелец не обратится в Думу с заявлением, переплаченная сумма будет учтена как авансовый платеж на последующие периоды оплаты НН.

Подсчеты самоуправления свидетельствуют, что изменения ставки НН могут коснуться около 200 хозяев садовых домиков. Однако обращаем внимание, что принятые поправки касаются лишь владельцев дачных строений, расположенных в административной черте Елгавы. Ставки НН на недвижимость, которая находится на территориях Елгавского или Озолниекского краев, устанавливаются нормативными актами конкретных самоуправлений.