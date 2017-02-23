После сделки 75,1% долей принадлежит Eximo Agro-Marketing - дочернему предприятию Fude + Serrahn Milchprodukte , 14,5% - кооперативу Latraps, 8,5% - кооперативу молочников Dzēse, 1,9% - сельскохозяйственному кооперативному обществу VAKS. Сумму сделки и размер инвестиций предприятие в настоящее время не раскрывает. Известно лишь, что первый шаг уже сделан - у предприятия Latvijas Piens больше нет финансовых обязательств за полученное поручительство государства.



Как сообщает Р.Воронкова, Fude + Serrahn Milchprodukte подготовил план инвестиций для развития Latvijas piens. Реализацию этого плана будет осуществлять предприятие оптовой торговли продуктами концерна в Балтии Eximo Agro-Marketing, и она будет начата уже в этом году.



Уже с 23 февраля работу на предприятии начнет правление, представляющее стратегического инвестора, в составе трех человек. Председатель правления- долголетний руководитель Eximo Agro-Marketing в странах Балтии Янис Вайводс, членами правления будут председатель правления немецкого предприятия Eximo Agro-Marketing Янис Ципулис и владелец Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH&Co Андреасс Зеран.



Latvijas piens станет первым перерабатывающим предприятием Fude + Serrahn Milchprodukte за пределами Германии.

Концерн Fude + Serrahn Milchprodukte был создан в 2001 году в Германии. В него входят 9 предприятий по переработке молока в Германии, которые производят индустриальные молочные продукты, а также масло, сыр и йогурт. Входящий в концерн оптовый торговец Eximo Agro-Marketing работу в странах Балтии начал в 2004 году.