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Хозяевами предприятия Latvijas piens стали немцы

novaja.lv 23.02.2017. 10:03   Печатать
Инвестором елгавского предприятия по переработке молока Latvijas piens стал немецкий концерн "Fude + Serrahn Milchprodukte", который приобрел 75,1% долей нынешнего крупнейшего совладельца завода - кооператива Latraps, сообщила агентству LETA представитель Latvijas piens Рита Воронкова

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После сделки 75,1% долей принадлежит Eximo Agro-Marketing - дочернему предприятию Fude + Serrahn Milchprodukte , 14,5% - кооперативу Latraps, 8,5% - кооперативу молочников Dzēse, 1,9% - сельскохозяйственному кооперативному обществу VAKS. Сумму сделки и размер инвестиций предприятие в настоящее время не раскрывает. Известно лишь, что первый шаг уже сделан - у предприятия Latvijas Piens  больше нет финансовых обязательств за полученное поручительство государства.


Как сообщает Р.Воронкова, Fude + Serrahn Milchprodukte подготовил план инвестиций для развития Latvijas piens. Реализацию этого плана будет осуществлять предприятие оптовой торговли продуктами концерна в Балтии Eximo Agro-Marketing, и она будет начата уже в этом году.


Уже с 23 февраля работу на предприятии начнет правление, представляющее стратегического инвестора, в составе трех человек. Председатель правления- долголетний руководитель Eximo Agro-Marketing в странах Балтии Янис Вайводс, членами правления будут председатель правления немецкого предприятия Eximo Agro-Marketing Янис Ципулис и владелец Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH&Co Андреасс Зеран.


Latvijas piens станет первым перерабатывающим предприятием Fude + Serrahn Milchprodukte за пределами Германии.
Концерн  Fude + Serrahn Milchprodukte  был создан в 2001 году в Германии. В него входят 9 предприятий по переработке молока в Германии, которые производят индустриальные молочные продукты, а также масло, сыр и йогурт. Входящий в концерн оптовый торговец  Eximo Agro-Marketing работу в странах Балтии начал в 2004 году.  

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Комментарии:

X 23.02.2017. 12:18:36
Опять история пошла по кругу

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