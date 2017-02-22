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Правозащитники предостерегают — подростки получают приглашения принять участие в смертельной игре

www.lsm.lv 22.02.2017. 18:08   Печатать
Госполиция расследовала несколько случаев, связанных с приглашениями несовершеннолетних в интернет-игру, которая приводит к суициду, однако состава преступления не обнаружила. В то же время Государственная инспекция по правам детей (VBTAI) обеспокоена возникшей ситуацией и призывает родителей следить за тем, что их дети делают в Сети и сразу реагировать, если  заметили неладное, сообщает Latvijas radio.

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В начале февраля произошел резонансный случай: с крыши заброшенного завода Radiotehnika спасатели сняли двух детей, девочку 12 лет и 13-летнего мальчика. Возникли подозрения, что подростки хотели вместе броситься с высотного здания вниз, чтобы покончить с собой, и что на это их сподвигли подстрекательства, полученные в некой интернет-игре с жестокими правилами, цель которой - выполнение неких травматичных заданий и последующее самоубийство участников.

 

Госполиция исследовала переписку обоих фигурантов инцидента и не констатировала участия какого-либо третьего лица - следовательно, не имелось и состава преступления. Однако в представлении Инспекции по защите прав детей, ситуация не столь невинна. В ведомстве с завидной регулярностью получают звонки от родителей и других неравнодушных взрослых о подростках, чье поведение резко меняется и которые намеренно наносят себе ранения на руки.

 

Получала такие сигналы и Госполиция. Проверка состава преступления также не выявила, подчеркивает начальник отдела превенции Андис Ринкевиц:

 

«Ни один случай, к счастью, не окончился летально, не подтвердилась и версия об игре. Мы в нескольких переписках, назовем их так, проверили эти публичные группы. В данный момент выглядит, что это просто подростки, которые  глупыми шутками имитируют то, что там было».

 

По его словам, имела место лишь переписка детей, и в ней не прослеживается преступных замыслов, стремления и призывов нанести вред кому-либо или самим себе. Никакого «куратора», который диктовал бы несовершеннолетним задания, также не обнаружилось. Поэтому Госполиция не будет в ближайшее время выступать с какими-либо предостережениями.

 

Однако в VBTAI взволнованы не на шутку, говорит директор департамента поддержки семей с детьми Даце Аке. Специалисты инспекции регулярно получают звонки, связанные именно с интернет-игрой. Точнее, с приглашениями подростков в игру. В группе риска - дети от 10 до 13 лет.

 

Звонят, по словам Аке, и из Риги, и из регионов. Поэтому инспекция на своем сайте опубликовала рекомендации для учреждений образования и призыв к родителям, как им действовать в связи с этим движением «групп смерти» в соцсетях:

 

«Оно становится все более узнаваемым. Так как цель этого движения - множить и укреплять такие действия ребенка, которые связаны с аутоагрессией, в том числе - членовредительством, мы призываем взрослых действовать незамедлительно», - сказала представитель инспекции. А именно - сразу звонить в полицию. Так следует поступать, увидев порезы и другие раны на руках детей или заметив, что они поднимаются ни свет ни заря, чтобы получить задания в игре, считают в VBTAI.

 

Госполиция, хоть и не нашла пока никаких доказательств противоправных действий третьих лиц, обещает реагировать на все сигналы подобного рода.

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