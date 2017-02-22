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Составлен график работы детских садов летом

jelgavasvestnesis.lv 22.02.2017. 15:28   Печатать
Нынешним летом елгавские муниципальные дошкольные образовательные учреждения будут работать по летнему графику - это значит, что в июне, июле и августе в детских садах будут созданы объединенные группы, а воспитанники закрытых садиков будут посещать другие муниципальные дошкольные учреждения.

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В настоящее время в детских садах проходит опрос родителей, чтобы узнать число детей, которым в летнее время будет нужно место в детском саду. Чтобы руководители учреждений смогли рационально распланировать нагрузку групп, необходимые ресурсы и отпуска воспитателей летом, родителей призывают принять это решение ответственно.
Заместитель руководителя Елгавского управления образования Сармите Йома рассказала, что время работы детских садов летом, как это принято, организовано согласно разработанному графику.

 

Воспитанники закрытых учреждений будут зачислены в объединенные группы других детских садов самоуправления, и родители смогут выбрать для своего ребенка один из предложенных. «Однако ситуации, когда ребенок изучает, например, специальную программу дошкольного учреждения или когда имеются другие объективные обстоятельства, которые на пользу другому детскому саду, мы будем анализировать и принимать решение для каждой ситуации», - пояснила С.Йома.


Как показывает опыт прошлых лет, в начале лета спрос на места в детских садах традиционно выше, потому в это время деток примет большая часть дошкольных образовательных учреждений, в свою очередь во второй половине лета будут открыты садики, где количество групп меньше. С.Йома отметила, что рабочий график подстраивается также под запланированные ремонтные работы и работы по благоустройству. Например, этим летом планируется реновировать детский сад Sprīdītis, а также будут проведены работы по утеплению детского сада Rotaļа, и эти работы следует проводить, когда в учреждении нет детей.


Следует добавить, что в первую неделю июня будут работать все детские сады, а новые воспитанники будут зачисляться постепенно во второй половине августа.


По летнему графику дошкольные образовательные учреждения самоуправления работают уже семь лет - исключением был прошлый год, когда открыты были все учреждения и летом объединенные группы были организованы внутри одного детского сада. Однако о таком порядке из-за сравнительно небольшого числа детей садики не отчитывались. Летний график на латышском языке можно посмотреть здесь .

 

 

Таблица с летним расписанием в крупном формате на русском языке будет опубликована в номере "Новой газеты" от 24 февраля. 

Расположить последовательности

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