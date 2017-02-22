Как информирует ЛТПК, опытом о возможностях развития бизнеса в вышеуказанных странах поделится председатель совета АО Sakret Holdings и член правления ЛТПК Андрис Ванагс. В течение дня будут обсуждаться и другие актуальные вопросы, в том числе представитель ЛТПК проинформирует о предстоящем мероприятии «Дни предпринимателей в Земгале», которое пройдет 28 и 29 апреля в Земгальском олимпийском центре.

В заключительной части заседания по актуальным вопросам выступит председатель Земгальского регионального совета Имант Канашка.



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