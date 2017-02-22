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Предпринимателей приглашают на заседание Земгальского регионального совета

novaja.lv 22.02.2017. 15:14   Печатать
Латвийская торговая и промышленная камера (ЛТПК) приглашает предпринимателей посетить заседание Земгальского регионального совета, которое состоится 2 марта в 13.00 на ул.Скауту, 2 в Елгаве (в гостинице Zemgale). На заседании будут обсуждаться возможности развития бизнеса в странах Балтии, Скандинавии и России, а также другие актуальные вопросы.

Как информирует ЛТПК, опытом о возможностях развития бизнеса в вышеуказанных странах поделится председатель совета АО Sakret Holdings и член правления ЛТПК Андрис Ванагс. В течение дня будут обсуждаться и другие актуальные вопросы, в том числе представитель ЛТПК проинформирует о предстоящем мероприятии «Дни предпринимателей в Земгале», которое пройдет 28 и 29 апреля в Земгальском олимпийском центре.

 

В заключительной части заседания по актуальным вопросам выступит председатель Земгальского регионального совета Имант Канашка.


Более подробную информацию предприниматели могут получить по э-почте: [email protected]

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