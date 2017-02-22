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Инициатива строительства DEPO утверждена с дополнительными требованиями и условиями 

www.jelgava.lv 22.02.2017. 14:49   Печатать
17 февраля Елгавская строительная управа выдала ООО Auras centrs разрешение на строительство торгового здания по ул. Цукура 2, дополнительно выдвинув требования, которые нужно принимать во внимание при разработке проекта. Строительная инициатива была внесена на рассмотрение Елгавской думе владельцем земли ООО Auras centrs. Эскиз будущего строения, авторами которого являются архитекторы Лаудерсы, был признан лучшим на конкурсе эскизов, организованном инвестором и Латвийским союзом архитекторов. Всего на конкурс было подано шесть проектов.

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"Принимая во внимание позицию Елгавы в вопросе долгосрочного сохранения городской среды, в решении указано, что при разработке строительного проекта нужно соблюдать детальные условия проектирования, включенные в выданное разрешение. В условиях проектирования указано, что перед подачей строительного проекта торгового здания, застройщику нужно подать строительный проект перестраиваемых улиц, включающий схему организации транспортного движения, и получить согласование самоуправления.

 

Дополнительным требованием является предоставление визуализации здания с главных ракурсов. Разработчику проекта необходимо также разработать план благоустройства и засадки территории, согласовав его с ландшафтным дизайнером города. Стоянка для автомобилей должна быть максимально озеленена саженцами кустарников и деревьев, уважая близость зоны променада. На улице Пелду следует предусмотреть дорожки для велосипедистов и пешеходов, соединяющие улицу Цукура и променад.

 

Также в документе, выданном строительной управой, есть просьба при планировании декоративных надписей, вывесок и реклам на фасаде здания, уважать близость и размеры Елгавского замка, выбирая соответствующие масштабы и цветовые решения. На территории запрещено размещение свободно стоящих рекламных пилонов и стендов", - информирует пресс-служба городского самоуправления.

 

Председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш отмечает: «Одним из главных приоритетов города является ухоженная и развитая городская среда, которая создается, сохраняя культурно-историческое наследие. Променад, бульвар Чаксте, остров Паста - это только часть проведенных работ, удостоверяющих наше глубокое уважение к городскому ландшафту и жителям. Еще 10 лет назад Елгавский замок тонул в темноте и не выделялся в городской среде. Мы много работали, чтобы замок, как главный акцент города, был освещен. В этом году на замену окон и системы вентиляции исторического здания будут выделены 4,5 миллиона евро.

 

Уважая ландшафтную ценность этого места, наша цель добиться того, чтобы в Елгаву вошла хорошая архитектура.  Поэтому, в течение двух лет город не разрешал строительство типового здания на улице Цукура. Проходили длительные переговоры с владельцами земли и разработка наиболее приемлемого проекта, который бы органически вписался в городскую среду. В этом процессе мы дошли до судебного разбирательства, инициированного инвестором. Это могло закончится потерей нескольких миллионов. Мы исчерпали все доступные основания не выдавать разрешение на строительство. Больше юридических оснований для отказа нет. Однако мы будем внимательно следить за соблюдением всех выдвинутых условий проектирования».

 

Расположить последовательности

Комментарии:

Придурок 22.02.2017. 15:59:18
С Равинем полностью согласен! Он использовал по максимуму, как наживу, ландшафтную ценность этого места!

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