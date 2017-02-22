В Латвии 38 тысяч многоквартирных домов. Лишь 1500 из них прошли реновацию. Еще 96 проектов подано к рассмотрению. Между тем, 85% многоэтажек не отвечают современным требованиям энергосбережения. Это, в основном, здания, построенные в советское время.

«Если смотрим маленькие города, там все в порядке. В Валмиере даже 50% домов советских лет утеплены или будут утеплены в скором будущем», - говорит парламентский секретарь Министерства экономики Вилнис Кирсис.

Самыми проблемными, в свою очередь, считаются Рига и Юрмала. Советских домов Латвии около 20 тысяч, из них 6 тыс. - в столице. Чем больше дом, тем сложнее жильцам договориться. Слухи, что реновация может привести к увеличению кадастровой стоимости здания, а с ней - и налога на недвижимость - не прибавляют желающих подключиться к программе утепления.

Однако в Земельной службе объясняют - при расчете кадастровой стоимости состояние дома не учитывается. Не принимают во внимание даже то, новый ли это проект, или советская многоэтажка. Значение имеют всего 4 показателя. В том числе - этаж и наличие удобств.

Учесть реновацию не так просто - считает директор Департамента оценки недвижимости Государственной Земельной службы Гатис Калниньш. Ведь она могла быть проведена некачественно. Да и под утеплением могут подразумеваться очень разные проекты.

«Реновация - это сложный процесс. Есть здания, где утеплены только две стены, есть - где четыре. Есть возможность изменения покрытия крыши. Другие под реновацией улучшают качество коридоров общего пользования, утепляют подвалы. Есть много вариантов», - говорит он.

Впрочем, Минфин действительно планирует налоговую реформу. Но даже если и удастся разработать детальную систему оценки состояния домов - на это уйдет несколько лет. И если политики все же решат в будущем учитывать наличие реновации при расчете кадастровой стоимости, еще не факт, что налог на недвижимость для жильцов станет выше. Скорее наоборот. Ведь уже сейчас самоуправления предусмотрели льготы для тех, кто дома утепляет. К примеру, в Риге, скидка по налогу для таких жильцов составляет 90%.