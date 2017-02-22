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Каток на острове Паста завершил свой сезон

novaja.lv 22.02.2017. 09:56   Печатать
Общественный каток на острове Паста завершил этот сезон и будет закрыт до следующей зимы, информирует Земгальский олимпийский центр.

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Уже в понедельник, учитывая неблагоприятные погодные условия, на катке были отменены вечерние сеансы катания, а во вторник принято решение о закрытии катка, так как в теплую погоду и дождь содержание льда затруднено.

 

Надо добавить, что и этот сезон работы катка получился очень коротким. Из-за теплого начала зимы и переменчивой погоды каток на острове Паста в этом сезоне открылся лишь 7 января. 21 февраля сезон на катке пришлось завершить досрочно: до конца этой недели синоптики прогнозируют переменчивую погоду с дождем и снегом, а на новой ожидается весеннее потепление.

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