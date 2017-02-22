 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

У собственников квартир появились новые обязательства

novaja.lv 22.02.2017. 08:59   Печатать
С 2017 года вступила в силу новая редакция закона "О квартирной собственности". Изменения наделяют владельцев квартир в многоэтажных домах довольно жесткими обязательствами, в том числе при продаже жилья.

Смотреть фото (1)

Так, собственник квартиры обязан письменно сообщить управляющему, в том числе домоуправлению, об изменениях в правах на собственность. Речь идет о продаже, вступлении в права наследования, дарственных и иных сделках, при которых юридически меняется владелец жилья.

 

Новый же владелец квартиры должен подать управляющему документы, подтверждающие право на собственность, напоминает Rīgas namu pārvaldnieks.


Собственник квартиры при заключении любой сделки обязан сообщить второй стороне обо всех своих невыполненных обязательствах, которые относятся к пользованию конкретным имуществом.

 

Также изменен порядок принятия коллективного решения собственников в многоквартирном доме. Например, облегчено принятия решения о порядке пользования частей дома общего пользования, в том числе территории дома, или об ограничениях (например, размещение автомобилей только с разрешениями). За такие решения на общем собрании должны проголосовать ¾ владельцев квартир. Ранее требовалось согласие всех собственников.

Собственники квартир также обязаны в разумные сроки подать управляющему документ с решением. Но сделать это надо не позднее чем в течение одного месяца со дня принятия решения.

 

Только общество собственников квартир имеет право принять решение об ограничениях (в том числе и о строительстве, установке или перемещении необходимых для водоснабжения, канализации, общедоступных электрокоммуникаций, теплоэнергии и газовых устройств.

 

Для покрытия расходов владелец квартиры, в соответствии с его долей вносит определенную сумму в общедомовой фонд. Из него также покрываются расходы на вознаграждения управляющего, если это предусмотрено в договоре. Порядок расходов и взносов в фонд определяет общество владельцев квартир.

 

Расположить последовательности

Комментарии:

дед-100 лет. 22.02.2017. 13:48:09
Хрущёвки отслужили своё, пора под снос вместе со смотрителями, а то деньги втирают в дыры и в глаза народу сцу...
22.02.2017. 13:41:47
А главное "также покрываются расходы на вознаграждения управляющего".Да сколько же можно. Только и слышишь постоянно - "вашей платы не хватает на покрытие расходов". А они все вознаграждения себе увеличивают. А работы никакой, не говоря уже, чтобы делами какие-профилактические осмотры. Ой, о чем это я? Там же некому это делать! Специалисты нулевые, а скорее минусовые. Им только давай, давай...
Rēgs 22.02.2017. 10:22:46
Точно выставили „рожицы". Жаль, могли поместить портреты руководителей,как в Японии.Тогда не только владельцы,но и жильцы могли высказать свое мнение о работе.
"Если скромность составляет характерную особенность исследования, то это скорее признак боязни истины, чем боязни лжи..."
Бомжик. 22.02.2017. 10:08:40
в каждом доме сидит смотритель - попкарь, вовремя стучит и главное за мои деньги.
свобода блин !.
Контра. 22.02.2017. 10:04:25
Старичьё !.
рассказывайте детям и внукам сколько вы платили за квартиры, газ, свет в СовЛатвии.
Квартиры давали бесплатно, как печенюшки на майдане и не было хозяев и рабов .
дык за что боролись ?.
О 22.02.2017. 09:12:59
В евросоюз ломанулись за свободой? Получай.

Добавить комментарий

События
Все события
back Февраль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Февраль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā