Так, собственник квартиры обязан письменно сообщить управляющему, в том числе домоуправлению, об изменениях в правах на собственность. Речь идет о продаже, вступлении в права наследования, дарственных и иных сделках, при которых юридически меняется владелец жилья.

Новый же владелец квартиры должен подать управляющему документы, подтверждающие право на собственность, напоминает Rīgas namu pārvaldnieks.



Собственник квартиры при заключении любой сделки обязан сообщить второй стороне обо всех своих невыполненных обязательствах, которые относятся к пользованию конкретным имуществом.

Также изменен порядок принятия коллективного решения собственников в многоквартирном доме. Например, облегчено принятия решения о порядке пользования частей дома общего пользования, в том числе территории дома, или об ограничениях (например, размещение автомобилей только с разрешениями). За такие решения на общем собрании должны проголосовать ¾ владельцев квартир. Ранее требовалось согласие всех собственников.

Собственники квартир также обязаны в разумные сроки подать управляющему документ с решением. Но сделать это надо не позднее чем в течение одного месяца со дня принятия решения.

Только общество собственников квартир имеет право принять решение об ограничениях (в том числе и о строительстве, установке или перемещении необходимых для водоснабжения, канализации, общедоступных электрокоммуникаций, теплоэнергии и газовых устройств.

Для покрытия расходов владелец квартиры, в соответствии с его долей вносит определенную сумму в общедомовой фонд. Из него также покрываются расходы на вознаграждения управляющего, если это предусмотрено в договоре. Порядок расходов и взносов в фонд определяет общество владельцев квартир.