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Награждены лауреаты конкурса выразительного чтения

Марианна Вагале 21.02.2017. 18:28   Печатать
Во вторник в Управлении общественной интеграции завершился двухдневный конкурс выразительного чтения для детей - представителей нацменьшинств, посвященный Дню родного языка. Лучшие чтецы во всех возрастных группах награждены дипломами и книгами

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В понедельник, первый день конкурса Riti raiti, valodiņa, свое умение выразительно читать стихи и прозу со сцены демонстрировали учащиеся 7-9 и 10-12 классов елгавских школ. Во вторник состязались чтецы дошкольного возраста (5-6 летние) и учащиеся 1-6 классов.

 

Каждый участник конкурса читал два произведения - одно на латышском языке, а второе на родном. Как и в прошлом году, звучали, в основном стихи на русском языке, но был представлен и украинский. В этом году все конкурсанты, кроме дошкольников, выполняли и дополнительное конкурсное задание - прочесть предложенный жюри литературный текст (для соответствующей возрастной группы) без предварительной подготовки. Целью этого задания была проверка навыков чтения и способствование их улучшению.


Участников конкурса оценивало жюри в составе директора и режиссера Елгавского театра А.Алунана Арвида Матисона, поэтессы и руководителя елгавского поэтического клуба Pieskāriens Расмы Уртане, главного специалиста по вопросам образования Елгавского управления образования Лилии Степановой, библиотекаря Елгавской городской библиотеки Гундеги Калнини и руководителя Управления общественной интеграции Илги Антужи.


Результаты конкурса
В группе дошкольного возраста:
I место - Балтазар Живюк (подготовительный класс Елгавской 2-й основной школы);
I место - Артемий Органович (детский сад Vārpiņa);
I место - Рошан Адхикари (детский сад Pīlādzītis);
II место - Алиса Шашкевич (детский сад Pīlādzītis);
II место - Иван Грибанов (детский сад Lācītis);
II место - Яна Радионова (детский сад Zvaigznīte );
III место - Глеб Тихонов (детский сад Ķipari).

в группе 1-2 классов:
I место - Тимур Максимов (Елгавская 5-я средняя школа);
II место - Полина Матосова (Елгавская 6-я средняя школа);
III место - Виктория Зазерска (Елгавская 5-я средняя школа);
III место - Сергей-Эмиль Васильев (Елгавская 1-я основная школа-интернат)

в группе 3-4 классов :
I место - Валерия Ковалева (Елгавская 5-я средняя школа);
I место - Руслан Андроненко (Елгавская 6-я средняя школа);
II место - Каролина Аузиня (Елгавская 5-я средняя школа);
II место - Дамиан Бормаков (Елгавская 6-я средняя школа);
III место - Анастасия Белолюбская (Елгавская 2-я основная школа);
III место - Вероника Федотова (Елгавская 6-я средняя школа).

в группе 5-6 классов:
I место - Элина Науменко (Елгавская 2-я основная школа);
II место - Даниэла Валюма (Елгавская 5-я средняя школа);
II место - Анна Никифорова (Елгавская 4-я начальная школа);
III место - Алиса Мороз (Елгавская 2-я основная школа);
III место -Мария Загорская (Елгавская 2-я основная школа).

в группе 7- 9 классов:
I место - Анна-Виктория Пермякова (Елгавская 2-я основная школа);
II место - Анна Добкевич (Елгавская 2-я основная школа);
III место - Юлия Королева (Елгавская 6-я средняя школа).

в группе 10- 12 классов:
I место - Гинт Горбацевич (Елгавская средняя школа технологий);
II место - Вероника Головачева (Елгавская 6-я средняя школа);
II место - Ксения Фурманова (Елгавская средняя школа технологий);
III место - Арина Григорьева (Елгавская 5-я средняя школа).
III место - Мария Миронович (Елгавская 4-я средняя школа).

Лучшие чтецы во всех возрастных группах награждены дипломами и книгами, а благодарственные грамоты за участие получили все конкурсанты.


Управление общественной интеграции выражает большую благодарность руководителям всех образовательных учреждений, принявших участие в конкурсе, а также педагогам , которые занимались с детьми, и родителям.

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