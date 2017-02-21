В понедельник, первый день конкурса Riti raiti, valodiņa, свое умение выразительно читать стихи и прозу со сцены демонстрировали учащиеся 7-9 и 10-12 классов елгавских школ. Во вторник состязались чтецы дошкольного возраста (5-6 летние) и учащиеся 1-6 классов.

Каждый участник конкурса читал два произведения - одно на латышском языке, а второе на родном. Как и в прошлом году, звучали, в основном стихи на русском языке, но был представлен и украинский. В этом году все конкурсанты, кроме дошкольников, выполняли и дополнительное конкурсное задание - прочесть предложенный жюри литературный текст (для соответствующей возрастной группы) без предварительной подготовки. Целью этого задания была проверка навыков чтения и способствование их улучшению.



Участников конкурса оценивало жюри в составе директора и режиссера Елгавского театра А.Алунана Арвида Матисона, поэтессы и руководителя елгавского поэтического клуба Pieskāriens Расмы Уртане, главного специалиста по вопросам образования Елгавского управления образования Лилии Степановой, библиотекаря Елгавской городской библиотеки Гундеги Калнини и руководителя Управления общественной интеграции Илги Антужи.



Результаты конкурса

В группе дошкольного возраста:

I место - Балтазар Живюк (подготовительный класс Елгавской 2-й основной школы);

I место - Артемий Органович (детский сад Vārpiņa);

I место - Рошан Адхикари (детский сад Pīlādzītis);

II место - Алиса Шашкевич (детский сад Pīlādzītis);

II место - Иван Грибанов (детский сад Lācītis);

II место - Яна Радионова (детский сад Zvaigznīte );

III место - Глеб Тихонов (детский сад Ķipari).



в группе 1-2 классов:

I место - Тимур Максимов (Елгавская 5-я средняя школа);

II место - Полина Матосова (Елгавская 6-я средняя школа);

III место - Виктория Зазерска (Елгавская 5-я средняя школа);

III место - Сергей-Эмиль Васильев (Елгавская 1-я основная школа-интернат)



в группе 3-4 классов :

I место - Валерия Ковалева (Елгавская 5-я средняя школа);

I место - Руслан Андроненко (Елгавская 6-я средняя школа);

II место - Каролина Аузиня (Елгавская 5-я средняя школа);

II место - Дамиан Бормаков (Елгавская 6-я средняя школа);

III место - Анастасия Белолюбская (Елгавская 2-я основная школа);

III место - Вероника Федотова (Елгавская 6-я средняя школа).



в группе 5-6 классов:

I место - Элина Науменко (Елгавская 2-я основная школа);

II место - Даниэла Валюма (Елгавская 5-я средняя школа);

II место - Анна Никифорова (Елгавская 4-я начальная школа);

III место - Алиса Мороз (Елгавская 2-я основная школа);

III место -Мария Загорская (Елгавская 2-я основная школа).



в группе 7- 9 классов:

I место - Анна-Виктория Пермякова (Елгавская 2-я основная школа);

II место - Анна Добкевич (Елгавская 2-я основная школа);

III место - Юлия Королева (Елгавская 6-я средняя школа).



в группе 10- 12 классов:

I место - Гинт Горбацевич (Елгавская средняя школа технологий);

II место - Вероника Головачева (Елгавская 6-я средняя школа);

II место - Ксения Фурманова (Елгавская средняя школа технологий);

III место - Арина Григорьева (Елгавская 5-я средняя школа).

III место - Мария Миронович (Елгавская 4-я средняя школа).



Лучшие чтецы во всех возрастных группах награждены дипломами и книгами, а благодарственные грамоты за участие получили все конкурсанты.



Управление общественной интеграции выражает большую благодарность руководителям всех образовательных учреждений, принявших участие в конкурсе, а также педагогам , которые занимались с детьми, и родителям.