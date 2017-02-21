Министерство экономики и финансовая институция развития Altum в ходе информационной кампании «Живи теплее» в этом месяце начинает цикл семинаров о доступной государственной поддержке для реализации мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирных домов. Один из семинаров пройдет в Елгаве - 1 марта в 11 часов в Елгавской городской думе по ул.Лиела,11, информирует представитель Министерства экономики Элита Рубеса -Воравко.



На семинары приглашаются представители предприятий по управлению домами, обществ собственников квартир, строительных предприятий, а также старшие многоквартирных домов, чтобы получить информацию об условиях получения господдержки на реновацию, нюансах подготовки технической документации, процедуре принятия решения, а также аспектах получения софинансирования. На семинарах полномочные представители жилых домов получат также консультации по вопросам оформления заявок на получения финансирования и другим актуальным вопросам по теме семинара.



Программа семинара доступна здесь ; записаться на семинар можно здесь . Дополнительная информация доступна на домашней страничке министерства экономики или по телефону 67013240.