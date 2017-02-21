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На семинаре можно будет узнать о новых условиях программы утепления зданий

novaja.lv 21.02.2017. 14:00   Печатать
1 марта в Елгаве пройдет информационный семинар «Повышение энергоэффективности многоквартирных домов. Условия и процесс реновации», на котором желающие смогут узнать о доступной поддержке для реализации мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирных домов. Для участия в семинаре нужно предварительно записаться.

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Министерство экономики и финансовая институция развития Altum в ходе информационной кампании «Живи теплее» в этом месяце начинает цикл семинаров о доступной государственной поддержке для реализации мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирных домов. Один из семинаров пройдет в Елгаве - 1 марта в 11 часов в Елгавской городской думе по ул.Лиела,11, информирует представитель Министерства экономики Элита Рубеса -Воравко.


На семинары приглашаются представители предприятий по управлению домами, обществ собственников квартир, строительных предприятий, а также старшие многоквартирных домов, чтобы получить информацию об условиях получения господдержки на реновацию, нюансах подготовки технической документации, процедуре принятия решения, а также аспектах получения софинансирования. На семинарах полномочные представители жилых домов получат также консультации по вопросам оформления заявок на получения финансирования и другим актуальным вопросам по теме семинара.


Программа семинара доступна здесь ; записаться на семинар можно здесь . Дополнительная информация доступна на домашней страничке министерства экономики или по телефону 67013240.

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Комментарии:

Да уж 21.02.2017. 20:28:43
опять стали мозги пудрить денег хочется особо

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