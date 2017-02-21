Об этом информирует Latvijas Valsts ceļi. На дорогах, по которым запрещено перемещение тяжелого автотранспорта, будут размещены временные предупредительные знаки. Кроме того, информация об ограничениях доступна на сайте Latvijas Valsts ceļi.

Слякоть на грунтовых дорогах появляется весной и осенью, а также во время оттепелей, когда на дороги попадает большое количество воды.

Основание дороги оттаивает и сильно увлажняется, поэтому существенно снижается несущая способность дорожного покрытия. Чтобы предотвратить разрушение дорог, на многих местных и отдельных региональных дорогах вводятся временные ограничения для грузового транспорта.