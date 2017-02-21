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Некоторые дороги временно закроют для грузового транспорта

Delfi 21.02.2017. 13:02   Печатать
В связи с оттепелью и осадками на грунтовых дорогах на всей территории Латвии появилась слякоть, поэтому постепенно вводятся ограничения для транспорта, который может перемещаться по таким дорогам. По грунтовым дорогам запрещают ездить транспортным средствам с массой свыше 10 тонн.

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Об этом информирует Latvijas Valsts ceļi. На дорогах, по которым запрещено перемещение тяжелого автотранспорта, будут размещены временные предупредительные знаки. Кроме того, информация об ограничениях доступна на сайте Latvijas Valsts ceļi.

 

Слякоть на грунтовых дорогах появляется весной и осенью, а также во время оттепелей, когда на дороги попадает большое количество воды.

 

Основание дороги оттаивает и сильно увлажняется, поэтому существенно снижается несущая способность дорожного покрытия. Чтобы предотвратить разрушение дорог, на многих местных и отдельных региональных дорогах вводятся временные ограничения для грузового транспорта.

 

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