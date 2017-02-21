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У трудовой инспекции в Земгальском регионе новый руководитель

www.jelgavasvestnesis.lv 21.02.2017. 09:40   Печатать
С 20 февраля руководителем Земгальского регионального отделения Государственной трудовой инспекции (ГТИ) назначен Андрис Саулитис, который до этого выполнял обязанности руководителя Салдусского бюро Курземского регионального отделения ГТИ

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Как сообщила старший эксперт по вопросам внешних связей отдела сотрудничества и развития ГТИ Даце Алексане, опыт работы А.Саулитиса в ГТИ превышает семь лет, и за это время им сделан значительный вклад в сфере соблюдения трудового законодательства и проверок на предмет незарегистрированной трудовой занятости.


Прежний руководитель Земгальского регионального отделения ГТИ Валдис Думс покинул этот мир 12 января нынешнего года, и нового руководителя искали в порядке внутреннего конкурса учреждения. В результате самым подходящим кандидатом был признан А.Саулитис.


Надо напомнить, что офис Земгальского регионального отделения ГТИ находится в Елгаве, на ул.Сколотаю,3.

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