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В Ценской волости пенсионерка наехала на четыре дорожных знака

novaja.lv 20.02.2017. 18:24   Печатать
В Ценской волости Озолниекского края на шоссе Р8 женщина 1939 года рождения, управляя автомобилем Dacia Logan, при повороте на дорогу Р93 наехала на горизонтальное обозначение № 934, после чего автомобиль съехал с проезжей части и сбил четыре дорожных знака.

В свою очередь, в Вилцской волости Елгавского края днем 18 февраля сотрудники полиции остановили Audi A6 Avant, которым управлял нетрезвый мужчина 1981 года рождения. Проверка на алкоголь показала 3.15 промилле.


В полицию также сообщили о двух кражах. Из квартиры по ул.Ригас 9 февраля был украден мобильный телефон HUAVEI ASCEND Y 330 черного цвета, а с дачи по ул.Друвиенас в период с 5 августа по 18 февраля похищены различные вещи. Факт кражи хозяева констатировали, когда решили заглянуть на дачу.

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