В свою очередь, в Вилцской волости Елгавского края днем 18 февраля сотрудники полиции остановили Audi A6 Avant, которым управлял нетрезвый мужчина 1981 года рождения. Проверка на алкоголь показала 3.15 промилле.



В полицию также сообщили о двух кражах. Из квартиры по ул.Ригас 9 февраля был украден мобильный телефон HUAVEI ASCEND Y 330 черного цвета, а с дачи по ул.Друвиенас в период с 5 августа по 18 февраля похищены различные вещи. Факт кражи хозяева констатировали, когда решили заглянуть на дачу.