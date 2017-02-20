В сообщении отмечается, что в некоторых условиях может произойти неконтролируемая утечка газа, а в чрезвычайно редких случаях - возникнуть риск взрыва. Причиной является возможное повреждение установленных газовых соединительных штуцеров.

Несмотря на малую вероятность опасности, производители призывают проверить газовые приборы. Если устройство относится к группе риска, дефектную деталь заменят дома у владельца на новую как можно скорее.После выявления дефекта устройства следует сразу же связаться с производителем по перечисленным каналам и договориться о времени визита уполномоченного техника, который придет и заменит дефектную деталь. Для предупреждения потенциальной опасности владельцам следует немедленно отключить снабжение газом и не пользоваться плитой до тех пор, пока деталь не заменят.

ЗДЕСЬ латвийские пользователи Bosch и Siemens могут узнать, относятся ли их плиты к потенциально опасным. Для этого нужно ввести в указанные поля номер модели устройства и его серийный номер. Также можно позвонить на номер обслуживания клиентов в Латвии: (+371) 67425232.

По словам производителя, проблема касается 170 000 устройств, большая часть которых продана в Нидерландах, Бельгии и Германии. Кампания безопасности с доступностью всех каналов коммуникаций проводится во всех странах, где могли продавать устройства с дефектной деталью.