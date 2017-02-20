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Латвийцев просят проверить газовые плиты Bosch и Siemens: возможна утечка газа

Delfi 20.02.2017. 14:03   Печатать
Производитель домашней техники Bosch призвал владельцев газовых плит брендов Bosch и Siemens проверить свои плиты, поскольку в них возможны утечки газа. "В Латвии неисправность может присутствовать в газовых плитах, выпущенных в 2006-2011 годах, а также газовых плит без духовки Bosch, произведенных в период между 2004 и 2005 годами", - сообщает компания.

В сообщении отмечается, что в некоторых условиях может произойти неконтролируемая утечка газа, а в чрезвычайно редких случаях - возникнуть риск взрыва. Причиной является возможное повреждение установленных газовых соединительных штуцеров.

 

Несмотря на малую вероятность опасности, производители призывают проверить газовые приборы. Если устройство относится к группе риска, дефектную деталь заменят дома у владельца на новую как можно скорее.После выявления дефекта устройства следует сразу же связаться с производителем по перечисленным каналам и договориться о времени визита уполномоченного техника, который придет и заменит дефектную деталь. Для предупреждения потенциальной опасности владельцам следует немедленно отключить снабжение газом и не пользоваться плитой до тех пор, пока деталь не заменят.

 

ЗДЕСЬ  латвийские пользователи Bosch и Siemens могут узнать, относятся ли их плиты к потенциально опасным. Для этого нужно ввести в указанные поля номер модели устройства и его серийный номер. Также можно позвонить на номер обслуживания клиентов в Латвии: (+371) 67425232.

 

По словам производителя, проблема касается 170 000 устройств, большая часть которых продана в Нидерландах, Бельгии и Германии. Кампания безопасности с доступностью всех каналов коммуникаций проводится во всех странах, где могли продавать устройства с дефектной деталью.

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Комментарии:

20.02.2017. 14:57:00
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