Для предприятия JNĪP важно знать, как собственники квартир оценивают деятельность управляющего. Не всегда все собственники квартир находят время, чтобы выразить свою точку зрения в отношении деятельности управляющего, за исключением отдельных случаев. Именно поэтому не всегда мы можем оценивать качество предоставляемых нами услуг.



Для пользователей информативной системы мы разработали инструмент, при помощи которого можно удобно оценить качество предоставляемых нами услуг. Собственникам квартир после аутентификации на начальной странице Информативной системы будет виден „Светофор оценки". Кликнув на него, будет предоставлена возможность выбрать свою оценку.

Для того, чтобы поставить оценку, нужно нажать на зеленую, желтую или красную „рожицу". Зеленая - работа управляющего оценивается положительно без замечаний. Желтая - в целом работой управляющего собственник квартиры удовлетворен с незначительными замечаниями. Красная - качество услуг управляющего - недостаточное, нужно проинформировать о существующих проблемах предлагаемых отраслей.



В случае необходимости собственники квартир будут иметь возможность добавить письменный комментарий.



Оценки наших собственников квартир будут обрабатываться, и таким образом у нас будет возможность улучшить качество предоставляемых услуг управления и устранить возможные недочеты.



В информативной системе JNĪP можно зарегистрироваться на сайте www.nip.lv в разделе E-LIETAS / Для собственников квартир.