«Нотариус - самый близкий и доступный для человека юрист. Каждый год Дни нотариусов проходят под этим лозунгом - бесплатные консультации в нотариальных бюро, в каком-нибудь широко доступном общественном месте, как, например, торговый парк Alfa в предыдущие годы... В этом году в Дни нотариусов будем еще ближе - пойдем к людям сами, а не наоборот», - рассказывает председатель Латвийского совета присяжных нотариусов Сандра Стипниеце.



Есть масса людей, которые по разным причинам не привели в порядок даже самые простые юридические дела в своей жизни, и спохватились лишь тогда, когда уже было поздно. Обычно это происходит с наименее социально защищенными - нуждающимися, старыми и одинокими людьми, семьями, проживающими в менее благоприятных условиях, людьми с особыми нуждами. Несмотря на то, что для многих из них актуальны юридические вопросы, к примеру, в связи с наследством или правами на недвижимое имущество, эти вопросы не решены до конца или вообще не решаются.



К примеру, некая женщина, у которой имеются серьезные проблемы со здоровьем, после смерти матери уже с 2015 года живет в собственности семьи - квартире, но до сих пор не начала оформлять необходимые документы, чтобы унаследовать имущество и стать полноправной хозяйкой квартиры. Из-за такого промедления женщина может потерять свое единственное место жительства. Потому нотариус отправится к ней домой, чтобы начать дело о наследстве и привести в порядок вопросы собственности женщины. В рамках Дней нотариусов нотариальная деятельность будет проводиться бесплатно.



"Визит нотариуса домой, в больницу или в любое другое место, где в соответствующий момент находится человек, которому необходима юридическая консультация, можно заказать в любое время. Однако в Дни нотариусов консультации по месту жительства для тех, кому они больше всего нужны, но меньше всего доступны, будут бесплатными. Эти люди уже при подготовке к Дням нотариусов выявлены в сотрудничестве с Латвийским Союзом самоуправлений и социальными службами самоуправлений, а также сиротскими судами», - отметила распорядительный директор Латвийского совета присяжных нотариусов Вия Пизича.



Домашний визит нотариуса могут заказать и сами жители, позвонив до 24 февраля по телефону 26295899 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00). Организаторы Дней нотариусов просят обращаться также жителей, у кого есть близкие, знакомые или соседи, которым необходима консультация нотариуса, однако по физическим или финансовым причинам они не могут посетить ближайшее нотариальное бюро.

«Возможности нотариусов объехать за два дня всех, кому это необходимо, конечно, ограничены, потому каждый случай оценим индивидуально, и приоритет будет отдан людям с нарушениями двигательных функций и социально наименее защищенным жителям», - добавила В.Пизича.



Другие возможности консультаций 1 и 2 марта:

В нотариальных бюро по всей Латвии с 10 до 15 часов по предварительной записи (адреса доступны на: ej.uz/notaruadreses )



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