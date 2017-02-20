«Приехав на указанное место, патрульные полиции самоуправления обнаружили на льду Лиелупе 32-летнего рыбака, рядом с ним был 9 -летний ребенок и стояла детская коляска, в которой находился трехмесячный малыш. Мужчина пояснил патрульным, что рыбачил вместе с детьми», - сообщила представитель Елгавской полиции самоуправления Айра Димпере.



Похоже, мужчина не давал себе отчета, что выйдя в оттепель на опасный лед, рисковал не только своей жизнью, но и жизнью маленьких детей. После беседы со стражами порядка мужчина собрал свои рыболовные принадлежности и вместе с детьми ушел с водоема.