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Рыбак взял с собой на лед грудного ребенка в коляске

Марианна Вагале 20.02.2017. 12:18   Печатать
В субботу в середине дня патрульным полиции самоуправления сообщили шокирующую информацию: на оконечности острова Паста, где сливаются Лиелупе и Дрикса, на льду сидит рыбак, а рядом с ним находится детская коляска

«Приехав на указанное место, патрульные полиции самоуправления обнаружили на льду Лиелупе 32-летнего рыбака, рядом с ним был 9 -летний ребенок и стояла детская коляска, в которой находился трехмесячный малыш. Мужчина пояснил патрульным, что рыбачил вместе с детьми», - сообщила представитель Елгавской полиции самоуправления Айра Димпере.


Похоже, мужчина не давал себе отчета, что выйдя в оттепель на опасный лед, рисковал не только своей жизнью, но и жизнью маленьких детей. После беседы со стражами порядка мужчина собрал свои рыболовные принадлежности и вместе с детьми ушел с водоема.

Расположить последовательности

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