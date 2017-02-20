В субботу и воскресенье спортсмены боролись в рейтинговом турнире по дзю-до в Сигулде, в четырех возрастных группах. В соревнованиях принимали участие около 600 дзюдоистов из 34 клубов и спортивных школ, в том числе из Литвы, Латвии Эстонии и России. Организаторы турнира с трудом вместили такое большое количество участников в небольшой зал спортивного комплекса Сигулдской 1-ой начальной школы.



Наши ребята показали великолепный результат, завоевав шесть чемпионских титулов и две серебряные медали, а четыре борца заняли пятое место. В своих возрастных группах чемпионами стали Артем Марченко (22кг), Том Саулите (24кг), Нил Скуя (+38кг), Никита Скорбенко (66кг), Марк Сутика (60кг), и Владимир Щербаков (42кг). Вторые места завоевали Маркус Пафратс (26кг) и Данила Трощенков (46кг), проиграв только чемпионам в финальной схватке.



Пятые места заняли Артис Скуридин (50кг), Никита Кулюк (35кг), Никита Вофромеев (55кг) и Сергей Адатиньш (35кг), проиграв схватки за третье место. Для Сергея Адатиньша пятое место является достойным результатом, так как он боролся в одной из самых многочисленных категорий - 24 участника. В итоге проиграл только чемпиону в предварительных схватках и далее представителю из России за третье место. В общем итоге команда Елгавской спортивной школы заняла почетное четвертое место среди 34 команд.



В международном турнире в Сигулде участвовали также 7 воспитанников тренеров Марины Мазуре и Сергея Васькова, которые привезли из Сигулды 5 медалей. Вторые места заняли:Анастасия Исаева (-32кг, U-12), Артем Григорьев (-26кг, U-12), Алексис Девикис (+81кг, U-16), третьи места - у Максима Соловьева (-23кг, U-9) и Яниса Быстрова(-55кг, U-16). Кроме медалей и дипломов дзюдоисты получили в подарок сладкие призы.



«В свою очередь тренеры благодарят Елгавский центр спортивного сервиса и детскую юношеско-спортивную школу за возможность проводить турниры по дзюдо в лучших спортивных комплексах города, это Спортивный холл на ул. Матера и Земгальский олимпийский центр, которые прекрасно оснащены и могут вместить всех участников и любителей дзюдо. Особенная благодарность директору центра спортивного сервиса и идейному вдохновителю данных проектов Юрию Каминскису. Следующие выходные вновь заставят поволноваться спортсменов и специалистов по дзюдо, так как дзюдоисты будут отстаивать свое право на кубки и медали в турнире, который пройдет в Выру (Эстония)» - подытожили тренеры М.Мазуре и С.Васьков.



Пять медалей на чемпионате страны

В воскресенье наши спортсмены старших возрастных групп принимали участие в чемпионате Латвии среди мужчин и первенстве Латвии среди юношей по самбо, которые проходили в Риге. В этих соревнованиях принимали участие шесть спортсменов, по три - в каждой возрастной группе. В тяжелой борьбе среди борцов из семи клубов и спортивных школ наши самбисты завоевали пять медалей.

"Серебряные медали в своих категориях и возрастных группах завоевали Роберт Кабанов (75кг), Ринат Шайхулов (90кг), Александр Лапшин (75кг) и Антон Кузьминов (48кг). Третье место занял Дмитрий Негода в весовой категории до 90 кг", - сообщил тренер Ким Усачев.

Данные соревнования являлись отборочными для участия спортсменов в чемпионате Европы по самбо, который пройдет в Праге с 14 по 16 апреля 2017 года. Тренерский состав благодарит спортсменов за показанный результат и надеется на достойное выступление наших борцов на первенстве Латвии в возрастной группе (U-16), который состоится в марте этого года.