Константин Райкин - художественный руководитель Государственного театра «Сатирикон» им Аркадия Райкина, народный артист России и лауреат Государственных премий РФ. Поэтический моноспектакль «Над балаганом небо...» - это высокая поэзия, пропущенная через сердце.



Видео-приглашение: https://youtu.be/8S1hCEqxfvI



«То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Я и сам состою из разных жанров. Для меня чтение стихов со сцены - это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Каких-то хороших фраз, красивой речи... Пушкина прочесть - бацилл меньше в воздухе останется. Он, как колокольный звон...Когда-то папа сказал мне: «Всегда читай стихи. Делай это независимо от того, кто твоя публика. Это поможет им глубже понять тебя и смотреть на жизнь многослойней».



Звучит музыка Нино Рота из фильма Ф.Феллини «Ночи Кабирии». Константин Аркадьевич Райкин читает стихи любимых поэтов. Со сцены звучат стихи Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, Александра Сергеевича Пушкина.

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